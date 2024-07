A Temptation Island Raul ha detto di guadagnare sei stipendi al mese, quindi che lavoro fa? Abbamo trovato alcune notizie su di lui. Vediamo quindi tutte le informazioni che lo riguardano.

Il lavoro di Raul di Temptation Island

Quasi alla fine di questa edizione di Temptation Island stiamo conoscendo tutte le coppie protagoniste, tra cui quella formata da Raul e Martina. E proprio loro stanno suscitando interesse per quello che succede nel loro percorso nel programma e quello che dicono.

E una cosa che ha fatto molto parlare stasera è stata una frase in particolare di lui. “Guadagno sei stipendi al mese”, ha detto il fidanzato di Martina. Un bel gruzzoletto ci verrebbe da dire, perché sarebbe una grande cifra se consideriamo qual è uno stipendio medio in Italia. Ma allora, che lavoro fa Raul di Temptation Island per guadagnare sei stipendi al mese?

Facendo qualche ricerca che prediamo anche da altri siti come Fanpage.it e Biccy.it, abbiamo delle informazioni. Riguardo proprio il lavoro, il sito Contra Ataque riporta che Raul Dumitras fa l’imprenditore. E la stessa Martina aveva detto in qualche puntata passata che guadagna molto bene. Purtroppo, però, non sappiamo bene in che settore svolga la sua professione. Comunque dai social vediamo che viaggia molto in giro per il mondo, quindi dello stipendio alto è sicuramente vero. Magari il dire “sei stipendi” è un modo di dire per far capire che vive in maniera davvero agiata.

La fidanzata Martina, invece, lavora nel ristorante di famiglia, ‘Da Dante’, locale noto a Roma e frequentato da diverse celebrità, come: Francesco Totti, Mahmood, Checco Zalone, Mauro Icardi, Geolier e Belen Rodriguez.

Ricordiamo che Raul e Martina vivono entrambi a Roma e stanno insieme da 10 mesi. Ha scritto lei al programma a causa dell’eccessiva gelosia di lui. Lui vorrebbe andare a convivere, ma lei ha paura che con la convivenza questa gelosia possa aumentare e lei non sia più libera.