Piccolo crossover tra Amici e Temptation Island questa sera nella quinta puntata del docu-reality. Jenny ha deciso di fare una sorpresa a Siria e ha fatto venire per lei un insegnante di tango. Forse non tutti si sono accorti che si trattava di un famoso ex allievo di Amici di molte edizioni fa.

A Temptation Island spunta Vincenzo, ex allievo di Amici

Nel corso della quinta puntata di Temptation Island si è parlato ad un certo punto di Siria e Matteo. Lui ha visto un video di lei dove espone varie difficoltà nella relazione. E in questo video si è visto anche Jenny che ha deciso di fare una sorpresa alla sua compagna di avventura. E c’entra il talent show Amici.

Ha fatto venire per lei nel villaggio un ragazzo, un certo Vincenzo, per un motivo davvero speciale. Vincenzo è un ballerino ed è andato lì per insegnarle un po’ a ballare. In particolare hanno ballato un tango. Lei è rimasta felicissima e ha detto che vorrebbe tanto ballare col fidanzato.

Ma tralasciando Siria e Matteo, noi adesso ci soffermiamo proprio su Vincenzo, poiché è un ragazzo molto noto al pubblico di Maria De Filippi. Lo avete riconosciuto? Lui ha fatto parte del talent Amici molti anni fa, come ballerino di latino-americano.

Si tratta di Vincenzo Durevole che fu uno dei primi allievi ballerini di latino e nel programma ballava in coppia con la fidanzata che oggi è sua moglie. L’edizione del talent era la numero 13. Tra l’altro vinse proprio la categoria ballo, mentre la vincitrice in assoluto fu la cantante Deborah Iurato.