Nuovi video per Raul sulla fidanzata Martina nella quinta puntata di Temptation Island. Le immagini e soprattutto le parole che lei ha detto sul tentatore Carlo hanno fatto impazzire il fidanzato che ha sbroccato lanciando le sedie del villaggio.

Lancio di sedie da parte di Raul dopo alcuni video di Martina

Il percorso a Temptation Island di Raul e Martina continua e nella quinta puntata sono accadute delle cose che hanno portato lui ad arrabbiarsi tanto. Infatti ha fatto volare delle sedie e si è ferito.

Prima Martina nel pinnettu ha visto altre scene del fidanzato con la tentatrice Siriana. Niente di nuovo, baci, carezze, coccole, tutte cose che la stessa Martina vede come ripicca e quindi non situazioni vere e sentite. Ma poi è toccato a Raul essere chiamato nel pinnettu per ben due volte.

La prima volta ha sentito la fidanzata dire di Carlo che non lo vede come un amico al di fuori del programma. Reputa che sia quello più affine a lei, ma appunto non come amico. Inoltre lei ha detto che la prende proprio di testa, sente questa chimica anche di testa non solo fisica, mentre col fidanzato non è così. Questi discorsi sono durati anche nel secondo video in cui Martina ha detto a Carlo che con i suoi discorsi la aiuta, ma sono i silenzi che sono un ostacolo.

Per Raul è stato il colpo di grazia e una volta uscito dal pinnettu non è stato in grado di trattenersi. Le immagini e soprattutto le parole lo hanno messo in difficoltà, lo hanno portato a non reggere oltre. E così, furioso, ha preso una sedia del villaggio e l’ha lanciata. Poi ha fatto lo stesso anche con un’altra tanto da piegarle. Nel fare questo gesto si è anche leggermente ferito a una mano.