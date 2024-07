Nella quarta puntata di Temptation Island c’è stato il falò di confronto di Alessia e Lino che sono usciti separati. Nella quinta puntata abbiamo visto un nuovo falò, richiesto da lui. E durante questo incontro lei ha visto dei nuovi video del fidanzato e ha scoperto che è ha passato la notte nello stesso hotel della tentatrici Maika. Ecco cosa è successo.

Le scoperta di Alessia su Lino e Maika nella quinta puntata di Temptation Island

Quinta puntata di Temptation Island che inizia subito con un nuovo confronto tra Alessia e Lino dopo quello della scorsa settimana. Da quel falò sono usciti separati e lui ha deciso di uscire con la tentatrice Maika. Ma qualcosa è cambiato e ci ha ripensanto chiedendo un nuovo incontro con la fidanzata.

Ecco che stasera, allora, abbiamo visto questo secondo falò dove però Alessia ha visto dei nuovi video. Uno di questi riguardava gli ultimi momenti di Lino nel villaggio prima del confronto. Lui chiedeva alla tentatrice Maika se voleva conoscerlo fuori, se aveva intenzione di seguirlo fuori da lì.

Oltre a questo Alessia ha visto anche l’incontro che Lino ha avuto con Maika dopo il falò. Qui si sono detti di provare a conoscersi fuori. Lei ha quindi commentato delusa e schifata, trovando inutile questo secondo confronto dato che le ha mancato di rispetto.

Ma non finisce qui perché Filippo Bisciglia ha detto che da quel momento le telecamere si sono spente. Quindi non sanno cosa è accaduto la notte e la mattina successiva. Così il conduttore ha invitato Lino a rivelare cosa è accaduto con Maika. Lui all’inizio non voleva, ma su inistenza di Alessia ha parlato. In pratica lui e la tentatrice hanno alloggiato nello stesso hotel, ma hanno preso due camere separate. Quindi secondo le sue parole non sarebbe successo nulla. E la mattina successiva si è reso conto di quanto gli mancasse la fidanzata.