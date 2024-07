Ogni volta che Raul parla a Temptation Island si sente il suono della nave. Ma sapete il perché? A dare una risposta, in realtà, è stato proprio lui durante la prima puntata!

Temptation Island: perché parte la nave quando parla Raul

Nel corso di questa puntata di Temptation Island abbiamo assistito al secondo falò tra Lino e Alessia dove lei ha scelto di uscire da sola, ma abbiamo anche avuto modo di vedere il percorso di Jenny e Tony e di Raul e Martina. Nel villaggio entrambi i fidanzati hanno potuto guardare i rispettivi filmati e scoprire cosa sta succedendo. E come capita ormai in ogni puntata in tanti hanno notato una cosa: come mai quando parla Raul tra le musiche selezionate dalla regia “parte la nave?”. Ve lo spieghiamo passo passo come si è arrivati a questo momento.

Martina è sicura che Raul si sia avvicinato alla single Siriana per ripicca, lei ha approfondito ancora la conoscenza con Carlo e il suo fidanzato non ha granché gradito i comportamenti avuti. Un po’ troppo vicini e questo l’ha portato a fare alcune considerazioni e sfogarsi duramente. A Temptation Island Raul ha perso le staffe e ha avuto un momento in cui si è mostrato nuovamente vulnerabile.

Durante tutti questi momento Raul a Temptation Island è parso visibilmente irritato. Ogni volta che veniva inquadrato una musica di sottofondo aggiungeva il pathos al momento. Si tratta nello specifico della sirena del piroscafo. Questo ha portato in tanti a domandarsi per quale motivo “parte la nave”, ogni volta che lui parla o viene ripreso dalle telecamere.

Ma pare esserci una risposta ed è semplicemente geniale! Tutto questo accade perché Raul a Temptation Island, durante le prime puntate ha detto una frase ben precisa. Per spiegare il suo atteggiamento ha affermato: “Se a me mi parte la nave…”. Un modo come un altro per dire che semmai dovesse perdere le staffe è la fine.

Ed ecco che la regia ha preso in prestito questa frase e dunque quando Raul viene inquadrato dalle telecamere assistiamo a questo siparietto. Un’idea davvero geniale da parte degli autori di Temptation Island! E voi lo sapevate?