Nella gara di lancio del peso alle Olimpiadi di Parigi 2024, abbiamo visto anche l’atleta degli Stati Uniti, Raven Saunders. Quando gareggia ha una maschera e i più si chiedono perché la indossa. Cercheremo di rispondere a questa domanda e a tutte le curiosità come età, vita privata, altezza e Instagram.

Nome e Cognome: Raven Saunders

Data di nascita: 15 maggio 1996

Luogo di nascita: Charleston, Carolina del Sud (Stati Uniti)

Età: 28 anni

Altezza: 1 metro e 65 centimetri

Peso: 108 kg

Segno zodiacale: Toro

Professione: pesista

Tatuaggi: Raven ha alcuni tatuaggi sul corpo

Profilo Instagram: @giveme1shot__

Alle Olimpiadi di Parigi 2024 si parla tanto di Raven Saunders. Ma chi è e perché indossa la maschera? Qui a seguire tutte le informazioni utili. La sua data di nascita è il 15 maggio 1996, sotto il segno del Toro, dunque l’età corrisponde a 28 anni.

Per quanto riguarda altezza e peso, sappiamo che Raven ha un’altezza pari a 1 metro e 65 centimetri per un peso pari a 108 kg.

Dichiaratamente fa parte della comunità LGBTQIA+, si definisce persona non binaria, Raven Saunders ha una vita particolare alle spalle. Una vita dove ha vissuto da vicino la depressione e pensieri suicidi, al punto che lo sport è stato un grande aiuto per poter rinascere.

Per questo è testimonial della ”National Suicide Prevention Lifeline‘. Purtroppo Raven ha fatto i conti con una ricaduta a causa una squalifica di 18 mesi che ne hanno ostacolato la sua presenza a Parigi 2024. Proprio alle Olimpiadi indossa una maschera. Ma perché Raven Saunders ha la maschera ai Giochi Olimpici?

Inizialmente vista come una forma di prevenzione dal Covid 19, Raven ha scoperto che indossare una maschera era d’aiuto per potersi concentrare al meglio ed evitare interazioni che potessero distrarre dalla gara.

Per tale ragione nella valigia di Raven Saunders è sempre presente una maschera, come accade nel 2024 ai Giochi Olimpici di Parigi 2024. Una tra tante quella di Hulk, che ha incuriosito (e di cui ha preso il soprannome).

Ecco perché Raven Saunders indossa la maschera alle Olimpiadi.

