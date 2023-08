NEWS

Andrea Sanna | 22 Agosto 2023

Re Carlo III

Re Carlo potrebbe abdicare

Dall’Inghilterra si vocifera che Re Carlo potrebbe aver preso una decisione sul suo futuro. E si tratta di una scelta davvero molto importante, che ha già fatto il giro del mondo. Stando quanto si legge sulla prima pagina del The Sunday Times presto il Sovrano potrebbe abdicare.

A riferire questa voce una fonte vicina a Buckingham Palace, secondo cui Re Carlo svolgerà il ruolo di “re di transizione” e nei prossimi anni lascerà il trono al primogenito William. Un modo quindi per “svecchiare” e dare una svolta.

Al Principe di Galles sarà quindi affidato il compito di rinnovare la monarchia inglese. I Windsor non vorrebbero aspettare troppo e dunque affidare quanto prima l’incarico così importante a William. Il tutto anche per non ripetere quanto già accaduto con Re Carlo. Questo sarebbe uno dei desideri del Sovrano al momento. Le indiscrezioni dal Regno Unito sostengono peraltro che il Monarca starebbe riflettendo sul da farsi, ma pare sia già abbastanza sicuro.

Ricordiamo infatti che William ha già 41 anni, mentre Re Carlo 74. Quest’ultimo è salito al trono solo dopo la morte dell’amata Regina Elisabetta, avvenuta a 96 anni lo scorso settembre. Il Principe Filippo è arrivato quasi ai 100. Insomma l’idea è quella di dare la possibilità al Principe del Galles di ricoprire il ruolo di Re non troppo tardi.

Il tabloid inglese, secondo quanto confidato dalla fonte, fa sapere che Sua Maestà starebbe quindi seriamente pensando a questa eventualità. Re Carlo, se così fosse, in tal caso potrebbe diventare quindi Sovrano ad interim e passare lo scettro al figlio William. Come dicevamo e come si legge dal giornale, a lui il compito di modernizzare la monarchia britannica.

Vedremo quindi se questi rumor emersi da Palazzo troveranno conferme ufficiali. Re Carlo abdicherà davvero prima del previsto o si tratta di pettegolezzi infondati?