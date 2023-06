NEWS

Andrea Sanna | 4 Giugno 2023

Il motivo della rinuncia di Re Carlo III

Re Carlo III nonostante possieda un patrimonio davvero molto importante (persino più ricco della defunta madre) ha fatto una rinuncia importante. Per ridurre i costi ha pensato bene di fare a meno di una delle sue proprietà in Galles.

Come riferisce il The Telegraph si tratta della tenuta di Llwynywermod, che Re Carlo III aveva acquistato nel 2007 attraverso il Ducato di Cornovaglia per una cifra pari a 1,2 milioni di sterline.

In passato (quando ancora era principe) veniva utilizzata come base durante le visite al Paese, ma ora che il titolo è passato a William ha pensato bene di fare dei passi indietro. Alcune fonti reali fanno sapere al quotidiano che il re è sempre molto legato al Galles ma ha dovuto rinunciare alla residenza perché ormai inutilizzabile rispetto a un tempo. Poco dopo l’incoronazione, infatti Re Carlo III ha pensato bene di gestire al meglio le varie proprietà possedute.

Nonostante tutto, anche quando il Ducato di Cornovaglia è passato in mano al principe William, Re Carlo III ha continuato a pagare l’affitto. C’è da dire che Buckingham Palace ha fatto sapere che il Sovrano avesse già comunicato all’inizio del 2023 che avrebbe rinunciato a questo possedimento. Esattamente come altre proprietà si pensa che anche quella di Llwynywermod possa essere affitata ad esterni. Questo sia per brevi periodi ma anche per un contratto a lungo termine.

Oltretutto per aiutare l’economia gallese, Re Carlo III pare abbia preso una decisione importante. Ogni volta che tornerà a far visita soggiornerà in hotel, anziché nella residenza.

Pensate che i cottage per le vacanze che si trovano all’interno di Llwynywermod hanno un costo tra 550 e 1.200 sterline a settimana. Tutto varia in base alla stagione e si passa tra 638 e 1.400 euro settimanali. Questo significa che la tariffa commerciale per affittare la proprietà con un contratto di locazione a lungo termine si aggira intorno alle duemila sterline al mese. In parole povere si parla di poco più di 2.300 Euro.