Annalisa e Tananai sono il duetto di cui avevamo bisogno! Esce “Storie Brevi” (e ne siamo già pazzi) – AUDIO

Andrea Sanna | 5 Giugno 2024

Tra i tormentoni estivi c’è Storie Brevi, brano che vede la collaborazione tra Annalisa e Tananai. Un singolo differente rispetto alle altre canzoni proposte fino a ora per questa estate, con una melodia che tanto ricorda il passato. Un brano che però funziona molto bene e le voci dei due artisti si sposano davvero alla grande.

Annalisa e Tananai lanciano Storie Brevi

Una collaborazione che i fan chiedevano dopo il loro duetto all’Arena di Verona in occasione di Una, nessuna, centomila. Annalisa e Tananai non se lo sono fatti ripetere due volte e ci hanno regalato un brano dal titolo Storie Brevi, che ricorda un po’ le melodie del passato. Un pezzo in ogni caso molto attuale, che canticchi subito dopo il primo ascolto.

In anteprima Annalisa e Tananai hanno cantato Storie Brevi in occasione della tappa di Battiti Live a Giovinazzo. Radio Norba ci aveva regalato via social una piccola chicca di ciò che sarebbe stato e, via via, sul web sono stati tanti i video emersi nelle ore a seguire. E ora finalmente l’attesa è finita! Dalla mezzanotte questo splendido brano è disponibile in tutte le piattaforme digitali.

Con Storie Brevi, singolo per questa estate, si segna la prima collaborazione tra Annalisa e Tananai. Nel brano traspare il sentimento di nostalgia e si passa a un’intensa riflessione sulla superficialità delle relazioni moderne. Infine si giunge alla forte connessione tra due persone, paragonate a due gatti neri, che si sentono invece isolate dal resto del mondo.

Il testo parte da un preciso periodo, ovvero l’agosto del 1996. Quindi si torna a dei ricordi felici e significativi per i due protagonisti. Questo, dunque come detto fa pensare alla nostalgia su un tempo passato che è stato molto significativo per entrambi.

Come detto, tra gli altri temi centrali di Storie Brevi di Annalisa e Tananai c’è anche un senso di connessione e isolamento rispetto a ciò che succede fuori dalle “quattro mura” in cui sono chiusi mentre “tutti sono al mare”. Come se volessero quasi escludersi dal resto del mondo.

Il racconto portato in musica da Annalisa e Tananai fa capire dunque come i due protagonisti abbiano davvero tanto in ballo e quanto la loro relazione sia diversa dalle altre, si paragonano a dei “gatti neri”, che possono quasi significare il loro essere unici e misteriosi.

La canzone Storie Brevi di Annalisa Scarrone e Tananai ha colpito fin dal primo ascolto e si prospetta possa essere un brano pronto a scalare le classifiche e farci cantare per tutta l’estate. Un tormentone diverso rispetto ai soliti, ma molto interessante.