Rebecca Staffelli e Mirko Brunetti e quel balletto che non ti aspetti sulle note di “Se t’amo t’amo” (VIDEO)

Debora Parigi | 17 Gennaio 2024

Grande Fratello

Dopo essere stata riproposta al GF, “Se t’amo t’amo” di Rosanna Fratello è diventata un vero e proprio tormentone. Oltre a essere finita in tendenza, adesso tutti la ballano e ci aspettiamo che parta un challenge su TikTok. Intanto Rebecca Staffelli, Mirko Brunetti e altri gieffini si sono divertiti con un balletto.

Una balletto per “Se t’amo t’amo” di Rosanna Fratello

Proprio ieri vi abbiamo raccontato di come la canzone di Rosanna Fratello “Se t’amo t’amo” sia finita in tendenza dopo essere stata trasmessa al GF. Il brano, del 1982, è stata scritto da Cristiano Malgioglio, ma non tutti lo conoscevano così bene come altri grandi successi della cantante. Ma adesso, nel 2024, è tornato in auge grazie al reality e piace anche ai giovanissimi.

Ecco che “Se t’amo t’amo” fa impazzire proprio tutti, tanto che alcuni protagonisti del Grande Fratello si sono scatenati con un balletto su TikTok. Stiamo parlando dell’addetta social Rebecca Staffelli che si è messa a cantare in playback e a ballare proprio questa canzone. Insieme a lei c’erano tre ex concorrenti del reality: Mirko Brunetti, Ciro Petrone e Arnold Cardaropoli.

Il video molto divertente è finito su TikTok e adesso ci aspettiamo che possa partire una challenge tra gli utenti. Tantissimi sono già impazziti per questa canzone di Rosanna Fratello che viene riproposta ovunque sui social. Non è scontato che possa anche schizzare tra gli ascolti sulle piattaforme digitali. Non sarebbe la prima volta che una vecchia canzone (a volte non troppo considerata quando uscì) si ritrova a distanza di tanti anni nelle posizioni alte delle classifiche per varie motivazioni. Speriamo che accada! Sicuramente Rosanna ne sarebbe felicissima.

Ricordiamo che i primi a mostrare il balletto sono stati proprio la Fratello, Fiordaliso e Stefano dentro la Casa del GF. La produzione del reality aveva scelto di mettere in tutta la Casa questa canzone e subito Rosanna si è scatenata su incitamento di Stefano.