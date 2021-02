1 La perdita di peso di Rebel Wilson

Rebel Wilson ha perso molto peso nel corso del 2020, periodo che lei stessa aveva definito il suo “Anno della Salute“. Scesa di quasi 20 kg, infatti, ha deciso di mostrare il suo nuovo fisico in diverse foto che ha postato su Instagram. Tra le più recenti, che possiamo vedere anche qui sotto, troviamo quella in occasione del Super Bowl, durante il quale si sono esibiti vari artisti come per esempio The Weeknd.

Durante una recente intervista Rebel Wilson ha parlato della perdita di peso e a riportare le sue parole, tra gli altri, ci ha pensato anche il sito Women’s Health. Ecco, quindi, quali cambiamenti ha notato nella sua vita dopo la trasformazione del suo corpo:

La cosa più interessante, credo, è stato vedere come ti trattano le altre persone. A volte essendo più grossi, le persone non ti guardano due volte. Ora che invece sono in forma la gente si offre di portarmi la spesa fino alla macchina e mi tiene la porta aperta. Ho pensato: “È questo che gli altri provano tutto il tempo?”.

Ma come ha fatto Rebel Wilson a perdere peso? Pare che il segreto stia in un piano dietetico chiamato Mayr Method. Questo è stato creato dal dottore austriaco Franz Xavier Mayr quasi 100 anni fa. In pratica consiste nell’eliminare le intolleranze alimentari, ridurre gli zuccheri e incoraggiare chi segue la dieta a mangiare in modo più lento. Ovviamente il tutto combinato a del sano esercizio fisico.

