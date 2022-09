I corgi della Regina Elisabetta attendono il feretro della sovrana per l’ultimo saluto (FOTO)

1 I corgi aspettano il feretro della Regina Elisabetta

Oggi si sono svolti i funerali della Regina Elisabetta e l’evento è iniziato questa mattina presto per concludersi questa sera con un cerimonia privata aperta solo ai parenti più stretti. I funerali sono stati seguiti in diretta TV con tanti speciali anche da parte dei canali italiani. E poi erano presenti i Capi di Stato e gli altri reali europei.

In tutte queste dirette e filmati esclusivi non sono certo passati inosservati i corgi appartenenti alla Sovrava deceduta lo scorso 8 settembre. Come sappiamo, lei è sempre stata una grandissima amante degli animali e in particolari di questa razza di cani. Anche loro, anche se non possono parlare, sentono la mancanza della propria padrona e i giornali hanno reso noto uno scatto che li riguara che sta facendo il giro del mondo.

I due corgi della Regina Elisabetta, Muick e Sandy, sono stati immortalati mentre attendevano il feretro della Regina fuori dal castello di Windsor, luogo della sua sepoltura. Tra l’altro era presente anche il pony Emma, uno degli ultimi animali che la Regina ha montato alcuni mesi fa. Ecco la foto pubblicata da Vanity Fair:

Un’immagine che rappresenta non solo l’importanza dei due cagnolini per la defunta Sovrana, ma anche la trsistezza che gli animali dimostrano con lo sguardo e con i gesti quando il proprio padrone viene a mancare.

Ma che fine faranno questi due cagnolini e anche tutti gli altri animali che Elisabetta II possedeva? Anche per loro sono già state lasciate disposizioni. Vediamo nel dettaglio…