1 L’orario dei funerali della Regina Elisabetta

Nella giornata odierna Londra e tutto il Regno Unito darà l’ultimo saluto alla Regina Elisabetta. Come preannunciato, infatti, si svolgeranno oggi i funerali della sovrana, scomparsa l’8 settembre 2022 all’età di 96 anni.

E mentre William e Kate hanno deciso di far partecipare all’evento anche il piccolo George, che un giorno erediterà la corona, l’Inghilterra in rigoroso silenzio si ferma per porgere tutta la sua gratitudine a Sua Maestà. Amatissima da tutti, la Regina Elisabetta è stata un’icona non solo in Gran Bretagna ma anche nel resto del mondo.

In tanti si chiedono quale sia l’orario delle esequie e l’intero programma che la Royal Family seguirà secondo il rigido protocollo. Le onoranze funebri si svolgeranno alle ore 11:00 presso la cappella di St. George. Partiamo con il dire che sarà l’Abbazia di Westminster ad accogliere 2.000 persone, mentre sono previsti circa 2 milioni di cittadini e turisti lungo tutto il percorso, che va dal parlamento all’Abbazia e a seguire a Wellington Arch e a Hyde Park Corner. Per chi non potrà assistere personalmente, ci saranno lunghe maratone televisive e sul web, che seguiranno passo passo questo evento straordinario.

L’Inghilterra oggi per salutare la Regina Elisabetta si è svegliata molto presto. Questo perché alle 06:30, da noi 07:30, c’è stata la chiusura al pubblico della Westmister Hall, luogo in cui il feretro della sovrana è presente dal pomeriggio di mercoledì e ha ricevuto il saluto di migliaia di persone, tra volti noti come David Beckham per passare, ma anche gente comune.

Alle ore 08:00 del mattino le porte dell’Abbazia di Westminster danno la possibilità agli ospiti di iniziare a prendere posto. Nel mentre dalle 10:44 (le 11:44 italiane) la bara della Regina Elisabetta verrà trasferita con un carro militare trainato da giovani della Marina da Westminster Hall verso l’Abbazia. Dietro al feretro, a piedi, vedremo Re Carlo, William, Harry e i nipoti maschi seguire la bara. Continua….