1 La bara della Regina Elisabetta arriva a Londra

È trascorsa una settimana da quando la Regina Elisabetta è morta. Sua Maestà come sappiamo si è spenta all’età di 96 anni nel Castello di Balmoral, e la notizia è arrivata come un fulmine a ciel sereno. Fin dal primo momento il mondo intero si è unito nel ricordare con affetto la sovrana, e a milioni si sono recati fuori i cancelli di Buckingham Palace per rendere omaggio alla defunta monarca. Nel mentre qualche giorno fa Il Messaggero ha svelato le presunte cause della morte della Regina. Alcune fonti reali infatti avrebbero confermato che Sua Maestà abbia subito una brutta caduta, che avrebbe comportato diversi traumi. Questo quanto riportato:

“Dopo l’incidente, probabilmente causato dalle difficoltà motorie della sovrana, i medici che l’assistevano in ogni momento della giornata hanno subito capito che la situazione era molto grave, al punto da sconsigliare un trasferimento in ospedale. La notizia è stata fatta trapelare per gradi, prima annunciando la rinuncia di Elisabetta a tenere una conferenza su Zoom con il suo Consiglio Privato e poi con l’ammissione che lo staff medico era ‘preoccupato’ per la sua salute”.

Poche ore fa nel mentre la bara della Regina Elisabetta è arrivata a Londra e attualmente è esposta nella Westminster Hall, dove la camera ardente resterà aperta fino ai funerali di stato, previsti per lunedì 19 settembre. Milioni di persone dunque sono in coda per dare l’ultimo saluto a Sua Maestà, il cui feretro è circondato dalla massima sicurezza. In queste ore però è accaduto qualcosa che non è passato inosservato. Una delle guardie reali incaricate di sorvegliare la bara della Regina è infatti crollata a terra svenuta, ed è stata prontamente soccorsa.

In questi giorni nel mentre a ricordare Elisabetta con dei teneri messaggi sono stati i suoi nipoti William e Harry. Andiamo a rivedere le parole dei due Principi.