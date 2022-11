NEWS

Vincenzo Chianese | 27 Novembre 2022

Re Carlo III Regina Elisabetta

Un nuovo libro bomba starebbe per svelare la malattia e le presunte reali cause della morte della Regina Elisabetta.

I retroscena sull’ultimo anno di vita della Regina Elisabetta

Sono trascorsi quasi tre mesi da quando la Regina Elisabetta è morta, all’età di 96 anni, e da quando Carlo è stato eletto Re. Nel corso delle settimane si è tanto parlato della dipartita di Sua Maestà, che stando a quanto si legge sul certificato di morte sarebbe venuta a mancare per cause naturali. Tuttavia adesso l’arrivo di nuovo libro bomba potrebbe mettere in discussione le reali cause della scomparsa della Regina. Come ha svelato il Daily Mail infatti, il prossimo 8 dicembre verrà pubblicata una biografia di Elisabetta. Il volume, scritto da Gyles Brandreth, si intitola Elizabeth: An Intimate Portrait.

Stando a quello che svela il tabloid, il libro sarà quasi totalmente incentrato sull’ultimo anno di vita di Sua Maestà. La biografia racconterà dunque cosa è accaduto dopo la morte del Principe Filippo, la reazione della sovrana e il suo lavorare senza sosta per tenere la mente occupata. La Regina infatti dopo l’addio al suo amato marito si è data molto da fare, al punto che il suo medico racconta che ha iniziato a soffrire di un forte calo di energia. In quel momento è arrivato lo stop forzato. Ma non solo.

Secondo il Sun, il libro racconterà anche della malattia della Regina Elisabetta, fino a questo momento tenuta segreta, e le reali cause della sua morte. Pare infatti, sempre secondo i tabloid inglesi, che Sua Maestà si fosse ammalata di cancro alle ossa. Sembrerebbe anche che The Queen fosse a conoscenza della malattia, e che l’abbia accettata con “consueta grazia”.

Il libro racconterà anche che Elisabetta, a causa di alcuni impegni reali, non si sarebbe trovata al fianco di Filippo al momento della sua morte. I due tuttavia avrebbero trascorso insieme le ultime settimane. Il romanzo per di più dovrebbe affrontare anche i problemi di Andrea di York, e il suo coinvolgimento nello scandalo Epstein. Non resta dunque che attendere l’8 dicembre per scoprire tutti i retroscena sull’ultimo anno di vita di Sua Maestà.