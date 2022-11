NEWS

Vincenzo Chianese | 27 Novembre 2022

GF Vip 7

La confessione di Wilma Goich

Nelle ultime settimane nella casa del Grande Fratello Vip 7 è nata una bellissima amicizia tra Wilma Goich e Daniele Dal Moro. I due Vipponi infatti hanno legato tanto e si sono raccontati a lungo, facendo emozionare il web e il pubblico da casa. La cantante nel mentre sembrerebbe provare dei sentimenti verso l’ex tronista di Uomini e Donne, nonostante la grande differenza d’età che c’è tra loro. In queste ore così è accaduto qualcosa di totalmente inaspettato, che non è passato inosservato e ha fatto discutere il web. Ieri sera infatti la Vippona si è confidata con Patrizia Rossetti e Sarah Altobello, facendo una rivelazione che ha lasciato tutti senza parole.

Wilma Goich ha infatti confessato i suoi sentimenti per Daniele Dal Moro, facendo intendere di essere innamorata dell’ex protagonista del dating show di Maria De Filippi. Ma non solo. Come se non bastasse la cantante ha anche affermato che secondo lei anche l’ex tronista potrebbe in qualche modo ricambiare i suoi sentimenti. Queste le dichiarazioni di Wilma, che in queste ore stanno facendo il giro del web:

“Lui può fare quello che vuole. Ma io lo so. Io so che è amore. Ti voglio dire un’altra cosa, tutti e due siamo consapevoli perché non è che lui no e io sì. Siamo tutti e due talmente uguali che proprio per me può succedere qualsiasi cosa intorno a me ma io non sarò mai gelosa”.

Wilma: “Io lo so”

Patrizia: “Tu sai che è amore praticamente”

Wilma: “Io sì” NONNÌ È PROPRIO CONVITA CHE SIA AMORE TRA LEI E DANIELE, VI PREGO AIUTATELA PERCHÈ È VERAMENTE IMBARAZZANTE #gfvippic.twitter.com/Tah58d0q0G — soleilandia ☀ (@sisonokevin) November 27, 2022

Ma cosa accadrà a questo punto tra Wilma Goich e Daniele Dal Moro? L’ex tronista di Uomini e Donne verrà messo a conoscenza della confessione della cantante? Non resta che attendere per scoprirlo. Nel mentre seguiteci per tante altre news sul Grande Fratello Vip 7.