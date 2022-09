1 La lettera della Regina Elisabetta per l’Australia

La Regina Elisabetta è venuta a mancare pochi giorni fa: “La Regina è morta in pace al Castello di Balmoral questo pomeriggio. Il Re e la Regina Consorte rimarranno a Balmoral questa sera e torneranno a Londra domani“. I funerali si terranno il 19 settembre 2022 e l’incoronazione di Re Carlo III avverrà qualche tempo dopo. In queste ore, ad ogni modo, si è fatta strada la notizia dell’esistenza di una lettera che Sua Maestà ha inviato a Sydney diversi anni fa.

Stando a quanto riporta anche il sito news.com il contenuto rimane un mistero e non potrà essere aperta per 60 anni. Questa è conservata all’interno di una capsula del tempo riposta nel Queen Victoria Building di Sydney. Questa è stata scritta dalla sovrana in occasione dei lavoro di rinnovo del palazzo, costruito nel 1898 per celebrare il Giubileo di Diamante della Regina Victoria, la sua bisnonna. La lettera di cui stiamo parlando, comunque, è stata scritta nel 1986 e indirizzata al Sindaco della città. Le istruzioni recitano:

In un giorno adatto per essere scelto da lei nell’anno 2085 d.C., per favore apra questa busta e trasmetta ai cittadini di Sydney il mio messaggio.

Dovremo aspettare, quindi, ancora diversi anni prima di scoprire quali parole contiene la lettera scritta dalla Regina Elisabetta. Sappiamo che l’Australia fa parte dei Reami del Commonwealth ma ciò che vuole dire agli abitanti di Sydney rimane e rimarrà un mistero per ancora tanto tempo. Non appena avremo notizie ulteriori o qualche indiscrezione in merito non esiteremo ad aggiornarvi.

