1 Altro lutto per la Regina Elisabetta

Non sono giornate semplici per la Regina Elisabetta. Lo scorso 9 aprile infatti Sua Maestà ha detto addio a suo marito, il Principe Filippo, venuto a mancare all’età di 99 anni. Da quel momento il mondo intero si è unito a lutto della Royal Family, e il funerale del Duca di Edimburgo, che si è svolto in mondovisione, è stato seguito da milioni di persone. In questi giorni dunque la Regina sta affrontando la sua perdita insieme ai suoi familiari nel Castello di Windsor, dove resterà per diverso tempo. Nel mentre nella giornata odierna Elisabetta festeggia il suo 95esimo compleanno, e per la prima volta dopo più di 70 anni trascorrerà questa ricorrenza senza il suo amato Filippo. Naturalmente The Queen, data la morte del Principe, ha annullato tutti i festeggiamenti, nonostante i membri della Famiglia Reale si stiano organizzando per fare visita a turno a Sua Maestà.

Nel mentre però in questi giorni è arrivata un’altra brutta notizia. Dopo Filippo infatti la Regina Elisabetta sta affrontando un secondo lutto! Sabato 17 aprile, nel giorno del funerale del Duca di Edimburgo, è infatti morto Sir Michael Oswald, caro amico di Sua Maestà e fidato consigliere di corse. L’uomo, che da ben 50 anni era a servizio della Famiglia Reale, ha curato gli interessi non solo di Elisabetta, ma anche della Regina Madre. A ricordare Sir Oswald, che si è spento all’età di 86 anni, è stata sua moglie Lady Angela. Quest’ultima al Racing Post, come riporta anche Vanity Fair Italia, ha dichiarato:

“Ha sempre sostenuto di avere un lavoro meraviglioso, più bello di quel che altri avrebbero mai potuto avere. Lo avrebbe fatto anche se fosse stato un uomo ricco, senza alcun bisogno lavorare”.

Insomma non è di certo un periodo sereno per la Regina Elisabetta. L’unico sollievo di Sua Maestà in questi giorni tuttavia pare sia l’apparente ricongiungimento tra Harry e suo fratello William. Rivediamo cosa sta accadendo.