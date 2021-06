1 Il regalo della Regina Elisabetta per Filippo

Giornata importante quella di oggi per la Regina Elisabetta e per l’intera Royal Family. Come in molti sapranno infatti il 10 giugno il Principe Filippo, venuto a mancare lo scorso 9 aprile, avrebbe festeggiato il suo 100esimo compleanno, e in molti attendevano con ansia questo giorno. Da mesi infatti si parla delle celebrazioni che si sarebbero dovute svolgere per questa importante occasione, e pare che la stessa Regina avesse in mente dei grandi progetti per festeggiare suo marito. Le cose però non sono andate come previsto, e da esattamente due mesi il mondo piange la scomparsa del Duca di Edimburgo, amatissimo dai sudditi e non solo.

Nonostante l’assenza del Principe però, oggi come era prevedibile Elisabetta ha voluto omaggiare suo marito, con un regalo tenero e romantico che ha emozionato il mondo intero. La Royal Horticultural Society ha infatti donato a Sua Maestà una rosa che porta proprio il nome di “Duca di Edimburgo”, in onore di Filippo. Ma non solo. The Queen ha anche piantato il fiore nei giardini del Castello di Windsor, e il gesto non è naturalmente passato inosservato.

Le immagini del momento infatti sono state condivise sui social ufficiali della Royal Family, e il regalo della Regina Elisabetta per il 100esimo compleanno del Principe Filippo ha commosso tutto il mondo. Nel mentre è partita anche un’iniziativa benefica legata alla rosa Duca di Edimburgo. Per ogni fiore venduto infatti verranno donati dei soldi all’associazione Living Legacy Fund.

Mentre la Regina festeggia a suo modo il 100esimo compleanno di Filippo, nelle ultime ore è arrivata una notizia che ha spiazzato il web. Pare infatti che Sua Maestà abbia chiesto a suo nipote Harry un incontro privato. Ma rivediamo cosa potrebbe accadere.