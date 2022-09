1 I messaggi di Natale della Regina Elisabetta

Come tutti ben sappiamo, l’8 settembre 2022 ci ha lasciato la Regina Elisabetta. Dopo essere stata sottoposta a stretto controllo medico, infatti, si è spenta all’età di 96 anni: “La Regina è morta in pace al Castello di Balmoral questo pomeriggio. Il Re e la Regina Consorte rimarranno a Balmoral questa sera e torneranno a Londra domani“. Da quel momento il web è andato alla ricerca di tutte le curiosità sulla sua vita e quella dell’intera Famiglia Reale. Tantissimi, per esempio, i video che sono stati pubblicati in cui vengono elencati i retroscena più particolari.

Uno di questi, per esempio, riguarda i famosi messaggi che mandava sotto le feste di Natale all’interna nazione. Questo era un momento molto atteso per tutto il Regno Unito. Nel video qui sotto possiamo sentire ciò che sarebbe accaduto nel dietro le quinte. Il ragazzo che parla, infatti, racconta:

Si dice che quando la Regina Elisabetta doveva registrare i messaggi di Natale per gli inglesi, dietro la telecamera ci fosse un assistente che le mostrava a sorpresa delle immagini ridicole per farla ridere. Perché altrimenti non avrebbe mai riso.

Ovviamente si tratta solo di indiscrezioni che non sono mai state confermate. Potremmo non conoscere mai la verità. Nel frattempo, a distanza di pochi giorni dalla sua scomparsa, i nipoti hanno voluto ricordarla con dei teneri messaggi. Il primo è stato William:

Giovedì il mondo ha perso un leader straordinario, il cui impegno verso il Paese, i Regni e il Commonwealth è stato assoluto. Nei prossimi giorni si parlerà molto del significato del suo storico regno. Io però ho perso una nonna e, seppur sia addolorato per la sua perdita, mi sento anche incredibilmente grato. Ho avuto il privilegio della saggezza e della rassicurazione della Regina nel quinto decennio. Mia moglie ha beneficiato per vent’anni della sua guida e del suo sostegno. I miei tre figli hanno potuto trascorrere le vacanze con lei e creare ricordi che dureranno per tutta la vita. È stata al mio fianco nei momenti più felici. Ed è stata al mio fianco nei giorni più tristi della mia vita.

Continua…