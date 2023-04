NEWS

Vincenzo Chianese | 11 Aprile 2023

Le rivelazioni inedite sulla Regina Elisabetta

In queste ore sul web stanno circolando dei retroscena esplosivi che coinvolgono la compianta Regina Elisabetta, che come sappiamo è venuta a mancare pochi mesi fa. A rompere il silenzio è il generale dell’esercito britannico Sir Michael David Jackson, 96 anni, oggi in pensione dopo ben 43 anni di servizio. L’ex Capo di Stato Maggiore ha infatti rilasciato un’intervista in occasione del documentario, “The Real Crown”, che uscirà il prossimo 20 aprile. Nel corso della chiacchierata, Jackson ha rivelato cosa è accaduto durante gli incontri segreti avvenuti tra lui e la Regina nel 2001, a poche ore dallo scoppio della guerra in Afghanistan. Stando a quanto è emerso, sembrerebbe che Sua Maestà volesse che sia William che Harry, entrambi addestrati come piloti dell’aviazione all’Accademia Militare Reale di Sandhurst, prestassero servizio militare in Afghanistan.

Come è ben noto però a partire per il fronte fu solo il giovane Harry, che come sappiamo ha partecipato a due missioni in Afghanistan, dal 2007 al 2008 e dal 2012 al 2013. Ma perché dunque alla fine la Regina Elisabetta decise di mandare in guerra solo Harry? A rivelarlo è stato proprio Sir Michael David Jackson. Stando alle sue parole, pare che The Queen abbia preferito salvaguardare la vita di William, designato come futuro erede al trono d’Inghilterra. Queste le dichiarazioni del generale:

“Infrangerò in quest’unica occasione l’obbligo di riservatezza. É stato deciso che per William, già designato come futuro erede al trono, il rischio era troppo grande. Ma per suo fratello minore, era ‘accettabile'”.

A intervenire oltre a Jackson è stato anche Mark Cann, direttore della British Forces Foundation, che ha rivelato come William fosse ansioso di partire per il Medio Oriente. Ma non solo. Pare anche che il Principe sia rimasto male dalla scelta della Regina Elisabetta di mandare in guerra solo Harry e in merito Cann dichiara:

“William era molto ansioso di andare. Chiunque sia entrato nell’esercito senza mai diventare operativo prova un senso di delusione”.