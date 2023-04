Uomini e donne: Armando accusato di aver fatto il provino per il GF Vip, lui diventa una furia: “Me ne vado”

NEWS

Debora Parigi | 11 Aprile 2023

Uomini e donne

Forte litigio a Uomini e donne che ha coinvolto Armando

A metà circa della puntata di oggi, martedì 11 aprile, di Uomini e donne c’è stata un’accesa discussione che ha coinvolto Armando. Tutto è iniziato da una replica di Riccardo alle parole contro di lui dette proprio da Incarnato sul magazine del programma. Da lì Gianni si è accorto che nell’intervista aveva parlato anche di lui e così ha letto cosa aveva detto. A questo punto è partita anche la replica dell’opinionista a presa in giro.

Da questa discussione Sperti ha anche criticato l’atteggiamento che Armando che ha sempre nei suoi confronti dicendo di essersi sentito minacciato da lui. Quando infatti il cavaliere tempo fa aveva detto all’opinionista “Io sono tutto di te”, Gianni ha preso questa cosa come una minaccia. Ma la vera “bomba” oggi a Uomini e donne è scoppiata quando ha preso parola Aurora che ha lanciato una grande accusa. Ha infatti detto che Armando ha un sacco di manager. Lui si è arrabbiato tantissimo, dicendo che non era vero nulla. Ma anche Riccardo ha detto di aver visto una foto con un manager.

La dama ha fatto anche il nome di uno di questi manager e ha aggiunto che lui aveva fatto anche il provino per il GF Vip, ma non era stato preso. In studio è avvenuto il degenero. Armando si è imbestialito e ha urlato contro Aurora, Gianni, Tina e chiunque lo stesso accusando. Si è rivolto a Maria chiedendole di verificare tutto questo, perché non c’era nulla di vero. Poi, arrabbiatissimo, ha fatto per uscire e ha detto che non sarebbe più tornato se le accuse erano queste.

Tina lo ha accusato di avere la coda di paglia a fare così. Anche Riccardo è intervenuto dicendo che lui ha passato una vita ad attaccare gli altri su certe cose, ma lui ha fatto lo stesso. Inoltre anche Gianni gli ha detto che aveva la coda di paglia a fare in quel modo, cioè andarsene.

Tina che mangia il mikado mentre Armando sbrocca 🤣🤣🤣 #uominiedonne pic.twitter.com/z1cbouUiKO — Nicola (@nico_lai93) April 11, 2023

Infine Maria De Filippi ha cercato di far ragionare il cavaliere, dicendogli che non era stato accusato di nulla di grave. E ha aggiunto che anche se avesse fatto un provino, per lei non sarebbe stato un problema. Ma Armando era troppo arrabbiato e ha deciso di uscire dallo studio definitivamente.