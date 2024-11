Ospite della nuova puntata di Ciao Maschio, Gabriel Garko è tornato a parlare del suo coming out, rivelando un retroscena inedito.

Le parole di Gabriel Garko

Sono ormai trascorsi alcuni anni da quando Gabriel Garko ha deciso di fare coming out, rivelando al mondo la sua omosessualità. Da quel momento per l’attore è iniziato un nuovo capitolo della sua vita e col passare del tempo ha condiviso alcuni dettagli sulla sua situazione sentimentale. Nelle ultime ore però è accaduto qualcosa di inaspettato che ha lasciato tutti senza parole. Gabriel è stato infatti ospite a Ciao Maschio e nel corso della chiacchierata con Nunzia De Girolamo è tornato a parlare del suo coming out, facendo un’importante precisazione. Queste le dichiarazioni di Garko in merito:

“C’era qualcuno che mi impediva di essere me stesso sotto tanti punti di vista. Ti dico la verità: fosse stato per me, per quanto sono riservato, il famoso coming out non l’avrei mai fatto. Sono dell’opinione che fino a quanto esisterà il coming out significa che non si è ancora liberi. Vuol dire che qualcuno deve sempre denunciare quali sono le proprie preferenze”.

Ma non è ancora finita. A quel punto infatti Gabriel Garko ha fatto una sconvolgente rivelazione sul suo coming out e le sue parole hanno iniziato a fare il giro dei social. Ecco cosa ha affermato il noto attore: “Io mi sono trovato in un momento particolare della mia vita, dove o lo facevo io o veniva fatto da terzi in maniera brutta. Quindi mi sono detto che era arrivato il momento. Ho cercato di farlo nel modo più naturale e sincero possibile. Forse da tanti è stato visto spettacolarizzato o cose del genere, ma non è stato questo l’intento”.

Le dichiarazioni di Gabriel ovviamente non sono passate inosservate e stanno facendo discutere gli utenti.