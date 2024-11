Dopo che il pubblico di Amici ha pensato che la frecciatina di Maria De Filippi verso gli ex allievi ingrati fosse rivolta a Valerio Scanu, il cantante ha dato la sua versione dei fatti. Ha rivelato quindi come sono i rapporti con la conduttrice e cosa è successo in passato.

La risposta di Valerio Scanu alle parole di Maria De Filippi sugli ex allievi “ingrati”

Nella puntata del 20 ottobre di Amici 24, Maria De Filippi tirò una frecciatina agli ex allievi “ingrati”. Non fece nomi, ma disse semplicemente che c’erano state persone passate nella scuola di Amici che, nel momento in cui non hanno successo, parlano male del programma e di chi ne fa parte. Il pubblico iniziò a fare delle ipotesi su chi potessero essere questi “ingrati” e tra i nomi spuntò anche quello di Valerio Scanu.

Così il magazine MowMag ha intervistato il cantante per una sua dichiarazione. E Scanu ha subito voluto precisare che lui è sempre stato grato al programma e a Maria De Filippi, quindi non si sente tirato in ballo dalla conduttrice. “Mi ha dato la possibilità di emergere, di farmi conoscere al grande pubblico”, ha specificato. “Poi io a ogni concerto e ricorrenza non mi sono mai sottratto dal dire che vengo da Amici. Ogni 5 di ottobre ricordo sempre, anche pubblicamente, da dove vengo”.

Da dove nasce quindi questa teoria che Valerio Scanu possa essere non grato a Maria De Filippi. Secondo lui tutto sarebbe legato a critiche pubbliche che lui aveva fatto nei confronti della conduttrice. In quella circostanza aveva usato parole un po’ forti di cui poi si è subito pentito e avrebbe voluto avere intorno professionisti che lo avessero fermato prima di pronunciarle.

Quello sfogo social, però, portò a delle conseguenze legali, infatti Valerio Scanu prese una querela da Maria De Filippi. E com’è andata a finire? “Da una parte bene perché la cosa finì archiviata e non mi fu riconosciuto il reato di diffamazione”, ha raccontato il cantante. “Dall’altra male perché da quel momento dubito che Maria nutra grande simpatia per me”.

Scanu ha raccontato che ha anche provato a riallacciare i rapporti con la De Filippi quando è venuto a mancare Maurizio Costanzo. “Le ho scritto a una vecchia mail che avevo. Non so se abbia mai ricevuto il mio messaggio, però”, ha svelato. “Il fatto è che queste cose per me vanno oltre, tra me e Maria c’è stata comunque un’amicizia e un affetto sincero. Mi è davvero spiaciuto non poterle stare vicino in un momento doloroso come quello che stava attraversando”.