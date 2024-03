Gabriel Garko è fidanzato? Silvia Toffanin lo incalza con una domanda e lui svela la verità

Spettacolo

Andrea Sanna | 23 Marzo 2024

verissimo

Questo pomeriggio a Verissimo Gabriel Garko ha rilasciato una bella intervista insieme Anna Safroncik, in occasione dell’uscita della fiction “Se potessi dirti addio”. Silvia Toffanin ha messo alle strette l’attore e la collega sulla vita privata e lui ha svelato se è fidanzato.

Gabriel Garko è fidanzato?

La puntata di Verissimo ci ha regalato tante emozioni quest’oggi. Dall’intervista di Francesco Arca alle parole di Eleonora Giorgi e non solo. A tornare nel salotto di Silvia Toffanin è stato anche Gabriel Garko, che vedremo presto in TV con la nuova fiction di Canale 5 “Se potessi dirti addio”.

L’attore ha presenziato insieme alla collega Anna Safroncik e insieme si sono a lungo raccontati tra TV e vita privata. Prima di congedarli ovviamente non è mancata una domanda da parte di Silvia Toffanin indirizzata a Gabriel Garko e ad Anna. Come spesso accade nelle interviste, la conduttrice chiede sempre come procede la sfera sentimentale ai propri ospiti, con il fatidico quesito: “E l’amore?”

“Sai benissimo che sono sempre stato molto riservato. Mi piace che la vita privata vada mantenuta. Poi dipende anche con chi stai e se condivide la stessa professione è un conto, altrimenti bisogna rispettare l’altra persona. Però posso dire che sono molto sereno, sto bene e sono molto felice”.

Se Gabriel Garko ci ha girato intorno senza però svelare la verità, Anna Safroncik ha spiegato perché non parlerà più pubblicamente della sua vita lontana dai riflettori. Specie anche dopo tanti gossip e pettegolezzi, che si sono rivelati falsi, sul suo conto. Dietro c’è un motivo: “Guarda…Ti posso dire solo una cosa. Secondo me, tutto ciò che viene messo alla luce, purtroppo, nel mondo dello spettacolo viene rovinato. Quindi io ho deciso che non parlerò più della mia vita privata e non dichiarerò se sono fidanzata o single. Perché c’è sempre qualcuno che cerca di rovinartele. Quando posto qualcosa di più intimo succede così”.

Inevitabile la risposta di Silvia Toffanin che, prima di congedare Gabriel Garko e Anna Safroncik, ha fatto una battuta: “Sono tutti e due fidanzati. Ve lo dico io, almeno questo è ciò che ho percepito. Poi magari direte voi…”. Chissà!