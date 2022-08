Incontro tra Rhove e i Pinguini Tattici Nucleari

Si torna a parlare ancora della diatriba nata sui social tra Rhove e i Pinguini Tattici Nucleari. Il gesto del rapper di lasciare il palco durante un concerto perché alcuni fan in prima fila non saltavano o cantavano con lui, ha generato non poche polemiche. Proprio la band su Instagram in quella circostanza ha lanciato una stoccata al collega, il quale a sua volta ha replicato, generando un effetto domino. Altri artisti sono intervenuti attaccando il cantante e prendendo le difese del gruppo.

Ora a distanza di giorni Rhove è tornato a far parlare di sé per aver ricevuto una marea di fischi durante un evento a Olbia dove, nemmeno a dirlo, hanno presenziato anche i Pinguini Tattici Nucleari. Oltre a ringraziare chi lo sta difendendo, sul suo account ufficiale il rapper ha rivelato dell’incontro (avvenuto per caso) avuto con il gruppo:

“Voglio ringraziare chi mi sta difendendo. Volevo dire a tutti che tra quello che vedete e quello che succede c’è di mezzo un mare. I fischi sono arrivati, sì, anche perché ci sta in un momento così, in cui hai gli occhi puntati e lo accetto. Dovevano suonare i Pinguini al posto mio quel giorno, io avrei dovuto suonare il giorno dopo, quindi vi lascio immaginare. Tra l’altro, li ho incrociati in hotel e il tipo mi ha salutato ridendo. Non penso abbiano nulla contro di me. Finiamola qua tutti, o se preferite continuare ad inventare cose, fatelo. Così facendo mi date solo più energia per spaccare”.

Si legge come riportato gentilmente da Biccy. Con queste parole Rhove ha cercato di porre fine al battibecco nato sui social con i Pinguini Tattici Nucleari. Per poi concludere:

“Il fatto è che più cercano di buttarmi giù e più io cerco di fare meglio. Sono umano anch’io e rifletto sulle cose, a volte anche su quelle inutili che mi dite. Mi sento ancora a zero e ho voglia di fare quindi tempo al tempo. Chi sta cercando di cogliere l’occasione per levarmi di mezzo sta sbagliando, la ruota gira”.

