1 Lo sfogo di Rhove

Con la sua Shakerando (una delle hit di questa estate) Rhove sta scalando le classifiche musicali. La popolarità lo sta portando a girare l’Italia con il suo spettacolo. Durante un suo concerto, quando il live stava per volgere al termine si è verificato un episodio che ha diviso il pubblico.

Nel bel mezzo dell’esibizione conclusiva della serata, Rhove si è fermato e si è detto molto deluso da alcuni presenti in prima fila. La loro colpa? Quella di non cantare o ballare e restare fermi a godersi il momento: “Mi sono fermato perché un quarto di voi era fermo a fine concerto e non esiste che all’ultima canzone stiate fermi. Non esiste ragazzi! Il concerto è finito adesso e non avete ancora saltato un ca**o!”, ha sbottato l’artista, per poi lasciare il palco e andare via: “È un problema. Mi dispiace ragazzi, divertitevi un po’ di più, ciao”.

Alcuni presenti hanno chiesto a Rhove di uscire fuori per terminare nel modo migliore il concerto, mentre altri gli hanno riservato qualche bordata. Lui non ha però cambiato idea. Qui il video dell’accaduto spuntato sul web.

Dopo l’episodio Rhove ha deciso di intervenire su Instagram con uno sfogo, dove ha voluto fare chiarezza: “Il live di ieri è andato bene e l’ho FINITO cantando TUTTI i pezzi fino alla fine. Purtroppo pretendo tanto da me e vedendo un gruppo di persone che sotto al palco non mi dava segnali mi sono demoralizzato e ho detto quelle cose. Grazie a chi capisce e bella per tutto il resto dei ragazzi che stavano spaccando tutto. Ripeto mi spiace per la gente che in prima fila sta col muro come se fosse un funerale, shallatevi”, ha scritto il rapper.

A seguire una serie di video dove ha fatto dei paragoni e un altro messaggio liberatorio: “Lasciamo parlare la musica va. Raga, stasera spacchiamo tutto!!”

Sebbene Rhove abbia ampiamente giustificato la sua reazione e spiegato il suo punto di vista, alcuni colleghi si sono detti contrariati da questo atteggiamento. I Pinguini Tattici Nucleari, non hanno fatto nomi, ma hanno deciso di dire la loro a riguardo. Andiamo a leggere le loro parole…