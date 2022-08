La risposta di Damiano David scatena il web

Damiano David e i Maneskin

Ieri abbiamo appreso attraverso i social del bellissimo gesto fatto da Damiano David e dalla sua fidanzata Giorgia Soleri. Per chi si fosse perso la notizia il frontman dei Maneskin e l’influencer hanno deciso di adottare un gatto con delle gravi patologie. Una scelta che ha commosso i fan (e non).

La news è stata riportata da tutte le testate giornalistiche, che hanno sottolineato la bella scelta fatta da Damiano e Giorgia, sempre solidali e generosi quando si parla di cause come queste. Nonostante la gioia del momento, però, su Twitter si è verificato un episodio che ha scatenato il web, tanto da portare alcuni (dopo una riposta di Damiano) a fare tra le più svariate ipotesi.

“Si chiama “Zyggy”, omaggio a Bowie, il gatto maltrattato, bianco e cieco da un occhio adottato da Damiano dei Maneskin e la sua fidanzata”, si legge nella didascalia dell’articolo condiviso sulla pagina ufficiale di Rai News. Il fatto che il sito non abbia scritto il suo cognome (non volutamente chiaramente o non di certo per mancargli di rispetto), ha portato il cantante a fare una precisazione. Sotto al post su Twitter ha così commentato: “Damiano David, grazie”.

*Damiano David. Grz😄 — Damiano David (@daviddamiano99) August 18, 2022

Un commento che ha lasciato interdetti alcuni. Se c’è chi ha difeso Damiano David, comprendendo il senso delle sue parole, c’è chi ha invece attaccato l’artista. Qualcuno gli ha scritto: “Senza i Maneskin non sei nessuno” e c’è chi è anche andato più sul tragico. Ci sono degli utenti che hanno ipotizzato addirittura che a breve potrebbe lasciare la band, esattamente come accaduto a Tommaso Paradiso qualche anno fa. Insomma un pensiero un po’ drastico, ma c’è chi ne è convinto. Abbiamo pizzicato anche qualche commento di chi, invece, lamenta il fatto che Damiano abbia precisato il suo cognome, senza precisare però che la fidanzata (non menzionata) si chiami Giorgia Soleri.

Alcuni commenti del web su Damiano David

C’è da precisare che non c’è scritto da nessuna parte che Damiano David ha detto di lasciare la band, anzi. Ha sempre manifestato attaccamento al gruppo. Il suo voler precisare il suo nome e cognome per intero, però, ha provocato una polemica sul web. Questo ha portato i più maliziosi a pensare che tra non molto prenderà la decisione di allontanarsi dai suoi compagni per proseguire da solista. Che ne pensate?

