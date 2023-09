NEWS

Andrea Sanna | 3 Settembre 2023

Uomini e donne

Il gossip su Riccardo Guarnieri

Che fine ha fatto Riccardo Guarnieri? Si è fidanzato come si dice? Oggi, per non farci mancare nulla, è esploso un nuovo gossip sul suo conto. Da tempo ormai si dice che sarebbe impegnato e questo, secondo i pettegolezzi, spiegherebbe la sua assenza a Uomini e Donne. Ma andiamo per ordine.

Per tutto il periodo estivo su Riccardo Guarnieri si è detto davvero di tutto e in particolare che non sarebbe tornato a sedere tra file del parterre di Uomini e Donne perché avrebbe trovato l’amore. E notizia di queste ultime ore è la segnalazione giunta a Deianira Marzano.

L’influencer da una fonte anonima ha ricevuto la foto che vedete qui sotto. Riccardo Guarnieri è in compagnia di una ragazza, tra le vie di Monopoli. Potrebbero semplicemente essere amici, ma qualche malizioso pensa si tratti della sua nuova fiamma. Chi è dunque la donna misteriosa accanto al protagonista (o ex?) di Uomini e Donne?

Storia Instagram di Deianira Marzano su Riccardo Guarnieri

Questa nuova indiscrezione va ad aggiungersi a quella arrivata pochi giorni fa a Isa & Chia, secondo cui Riccardo Guarnieri sarebbe stato beccato in compagnia di una ragazza “giovane e bella, dai capelli lunghi, di colore biondo scuro”. Ma anche in questo caso non sono mai arrivate conferme o smentite. Il cavaliere infatti si sarebbe chiuso nel suo silenzio.

Sui suoi social Riccardo Guarnieri ha caricato alcune storie nella giornata di oggi. Dei video per la precisione, in cui da turista mostra alcuni scorci della città e poi ha mostrato ai follower di trovarsi in un ristorante per il pranzo. Nessun accenno però a un ipotetico ritorno a Uomini e Donne o ai tanti gossip sul suo conto.

I pettegolezzi dunque sono da prendere con le pinze e non siamo in grado di dirvi se nella vita di Riccardo Guarnieri ci sia o meno qualcuno al momento.