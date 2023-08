NEWS

Andrea Sanna | 28 Agosto 2023

Uomini e donne

Assenti Armando e Riccardo a Uomini e Donne

Oggi pomeriggio presso gli studi Elios si è tenuta la seconda registrazione della stagione di Uomini e Donne, puntate che vedremo in onda a partire dall’11 settembre su Canale 5. C’era grande attesa per la giornata odierna perché si cercavano conferme sulla presenza in studio di Armando Incarnato e Riccardo Guarnieri. Che fine hanno fatto? Erano presenti in studio? La risposta è negativa, ma vediamo di capire cosa è accaduto.

A sorpresa infatti la scorsa settimana nessuno dei due cavalieri abbiamo avuto modo di vederli a Uomini e Donne. Notizia questa che ha lasciato perplessi alcuni fan del programma, che speravano di poterli ritrovare anche quest’anno. E oggi, ci sono delle novità? Sembrerebbe proprio di no.

Come riferito da una talpa che ha informato Isa & Chia, anticipazioni di Uomini e Donne condivise anche da LorenzoPugnaloni.it, sembrerebbe che Armando Incarnato e Riccardo Guanieri non abbiano preso posto nel parterre nemmeno questa volta. Si infittisce quindi il mistero sulla loro assenza e non è chiaro se li rivedremo nel corso delle registrazioni di domani o meno.

A differenza di Armando Incarnato, il cavaliere Riccardo Guarnieri non ha condiviso alcun riferimento alla trasmissione e non ha quindi spiegato i motivi della sua mancata partecipazione a queste prime registrazioni. Più polemico invece Armando che sui social network ha già più volte sbottato contro alcuni utenti. Si era pensato infatti volesse smentire le ipotetiche voci di un suo addio a Uomini e Donne.

Non sappiamo se Armando Incarnato e Riccardo Guarnieri torneranno o meno in trasmissione e se magari per loro ci sarà più spazio nelle prossime puntate. In attesa di capire se ci saranno chiarimenti a riguardo da parte dei diretti interessati (così come della stessa redazione del dating show), vi invitiamo a seguirci ancora per altre news su Uomini e Donne.