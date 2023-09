NEWS

Vincenzo Chianese | 3 Settembre 2023

Chiara Ferragni

Le nuove accuse a Chiara Ferragni

Poche ore fa Chiara Ferragni e Fedez hanno festeggiato il loro quinto anniversario di matrimonio. Per l’occasione l’imprenditrice digitale e il rapper hanno pubblicato sui social delle romantiche dediche, che hanno commosso il web. Mentre Federico ha scritto: “7 anni insieme, 5 anni di matrimonio. In salute e in malattia, tra la luce e in mezzo al buio sempre accanto a me”, Chiara ha affermato: “5 anni di matrimonio e 7 anni insieme. Non è sempre facile. In verità spesso è molto difficile (come tutte le cose più importanti nella vita) ma tu sei la mia persona e sono davvero felice di averti accanto”.

Nel mentre i Ferragnez, per festeggiare questo traguardo, hanno deciso di concedersi un weekend in Maremma, in Toscana. Dopo aver consumato una bellissima cena in una location da favola, Chiara e Federico sono andati in giro per Siena. La coppia intanto sta soggiornando presso il Castello di Vicarello e naturalmente la vacanza è testimoniata sui social.

Tuttavia un recente post di Chiara Ferragni ha dato il via a una nuova polemica. L’influencer infatti si è mostrata su Instagram in bikini, mentre si trovava in piscina. Le immagini però hanno fatto storcere il naso ad alcune malelingue del web. I più maliziosi infatti hanno accusato Chiara di aver ritoccato le immagini, e di essersi gonfiata il lato B.

Nonostante le decine di commenti maligni, la Ferragni ha deciso di non cedere alle provocazioni, e al momento non ha replicato alle critiche. Chiara e Fedez nel mentre si preparano al lancio dell’episodio speciale di The Ferragnez La Serie incentrato su Sanremo, che verrà pubblicato su Prime Video il prossimo 14 settembre. Nel corso della puntata scopriremo finalmente la verità su quanto accaduto tra l’imprenditrice e il cantante nelle settimane successive al Festival, e di certo non mancheranno le emozioni.