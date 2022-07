1 Il bacio tra Riccardo Marcuzzo e l’ex Pupa

Nuovo amore per Riccardo Marcuzzo? È ciò che sembra trapelare dalle immagini emerse in esclusiva su Whoopsee, dove l’allievo di Amici (ha partecipato nel 2016) si mostra accanto a un’ex Pupa de La Pupa e il Secchione. Si tratta di Stephanie Bellarte. I due sono stati pizzicati dai paparazzi intenti a scattarsi insieme delle foto e scambiarsi dei teneri baci per le vie della città, dopo aver trascorso insieme la cena e una serata speciale.

Stando quindi a quanto raccolto dalla pagina Instagram pare ci siano importanti novità sulla vita sentimentale e lavorativa di Riccardo Marcuzzo, noto al pubblico come Riki. Dopo aver lanciato l’ultimo singolo che segna una svolta alla sua carriera (il titolo del pezzo è Ferrari White ed prodotto da Big Fish), anche in amore arrivano delle news interessanti:

«Oltre a questo importante cambiamento, però, il cantante sembrerebbe pronto a dedicarsi anche a una nuova frequentazione… Eccolo infatti in compagnia di una ragazza il cui nome risponderebbe a quello di Stephanie Bellarte, la “pupa” protagonista de “La pupa e il secchione” che, dopo la relazione con il “secchione” Alessio Guidi, potrebbe aver deciso di voltare pagina e di dedicarsi proprio alla musica!» (CLICCA QUI PER LE FOTO)

Entrambi quindi sembrano aver ritrovato il sorriso. Riccardo Marcuzzo dopo gli scatti con la modella di origini israeliane, Ella Ayon, sembra essere molto preso da Stephanie Bellarte, la quale a sua volta ha chiuso la storia d’amore con l’ex secchione Alessio Guidi.

A parlare del gossip intanto è stata proprio l’influencer…