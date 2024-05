Riccardo Mazza: da camierere a imprenditore del self-publishing

NEWS

Redazione | 31 Maggio 2024

Riccardo Mazza, giovane imprenditore di 25 anni, ha trasformato la sua vita passando da cameriere a imprenditore di successo con oltre quaranta collaboratori.

La sua ascesa è avvenuta grazie al mondo del self-publishing, settore in cui ha visto un’opportunità senza la necessità di ingenti investimenti iniziali.

“Ho svolto lavori semplici come muratore o cameriere a Londra per mantenermi”, racconta Riccardo. “Ma dentro di me bruciava il desiderio di crescere, di dimostrare a tutti e soprattutto a me stesso il mio valore. Avevo un sogno: raggiungere alti livelli di successo, e i risultati che sto ottenendo ora mi confermano che ho fatto la scelta giusta”.

L’attività di Riccardo si concentra sulla creazione e stesura di libri interattivi, come agende per annotare le password o libri da colorare per bambini, che vengono sviluppati sia in formato digitale che stampato.

Questi progetti gli hanno portato grande soddisfazione e gli hanno permesso di crescere nel settore.

“Sono sempre alla ricerca di nuove idee che possano coinvolgere un pubblico di tutte le età”, aggiunge.

Riccardo ha anche l’obiettivo di condividere con gli altri le opportunità del self-publishing, un modello di business che consente di avviare un’attività indipendente senza un grosso investimento iniziale. Tuttavia richiede competenze specifiche, che possono essere acquisite attraverso i corsi che Riccardo ha studiato e messo a punto.

Corsi di self-publishing

Questi corsi sono rivolti a diverse categorie di persone: giovani che si sentono disorientati nel mondo del lavoro dopo gli studi, o chiunque desideri di crearsi un’attività che li renda economicamente indipendenti.

In un contesto sociale in cui molte donne rinunciano alla propria indipendenza economica per dedicarsi alla famiglia, Riccardo è convinto che il self-publishing sia una soluzione compatibile e gratificante.

“Il bello del self-publishing è che si può iniziare con piccoli investimenti che con il tempo possono portare a guadagni significativi. È un’opzione ideale per chi è alle prime armi e può essere gestita anche come attività part-time”.

Per chi vuole iniziare ad approfondire, sono disponibili i corsi organizzati da Riccardo, oltre ai suoi consigli e consulenze, supportati dai suoi numerosi collaboratori.

Un esempio brillante di come determinazione e innovazione possano trasformare la vita di un giovane, portandolo da un lavoro semplice a una carriera di successo e ispirando tanti altri a seguire le sue orme.