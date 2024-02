Diodato “incolpato del rapimento di Aldo Moro”: la reazione del cantante vittima di black humor (VIDEO)

Sanremo

Nicolò Figini | 13 Febbraio 2024

Sanremo 2024

Durante il Festival di Sanremo 2024 la pagina Wikipedia di Diodato è stata “vittima” di uno scherzo pregno di ‘black humor‘ da parte di alcuni utenti sui social.

Il meme su Diodato

Diodato ha partecipato in quest’ultima settimana al Festival di Sanremo 2024 tornando a calcare il palco dell’Ariston con il brano “Ti muovi“. Durante la finale della kermesse musicale, però, la sua pagina Wikipedia è stata attaccata da alcuni utenti che hanno fatto delle particolari modifiche.

A partire della mezzanotte e mezza un gruppo di troll ha sfruttato le caratteristiche della piattaforma per modificare una serie di fatti. Qualcuno, infatti, lo ha incolpato del rapimento di Aldo Moro e dell’omicidio di John F. Kennedy. Ovviamente si tratta solo di “black humor“, inutile dirlo, anche solo per il semplice fatto che gli eventi sono accaduti anni prima la nascita del cantante.

Fatto sta che la pagina Wikipedia di Diodato ha subito quest’atto di vandalismo che capita molto più spesso di quanto ci si aspetterebbe. La piattaforma è aperta a chiunque e tutti possono apportare dei cambiamenti nel teso, i quali vengono poi verificati da dei moderatori. Dopo diverse versioni, però, alle ore 01:16 un utente ha impostato il sito in modalità “protetta” a causa di “reiterati vandalismi“.

Adesso la biografia dell’artista è tornata alla normalità e lui stesso ha avuto la possibilità di discuterne in chiave ironica con Fiorello a Viva Rai 2: “Lo so, lo so. Hanno scoperto che io, Dargen e Ghali siamo dei sovversivi“. Tutto adesso è stato risolto e non dovrebbero più esserci problemi. Tali atti vengono fatti principalmente per gioco, anche facendo ironia su fatti di cronaca nera, per avere uno screenshot da far diventare virale sul web.

Di certo Diodato non è la prima e non sarà l’ultima “vittima” di questi atti. Vedremo in futuro a quale altro personaggio famoso toccherà.