Vincenzo Chianese | 6 Luglio 2023

Finisce dopo 6 anni il matrimonio di Ricky Martin e Jwan Yosef

Pochi minuti fa è arrivata una notizia che ha lasciato il web senza parole. Con una nota diramata sui social infatti Ricky Martin e Jwan Yosef hanno annunciato di essersi lasciati. Dopo 6 anni finisce così il matrimonio tra il cantante e il pittore, che tuttavia sembrerebbero essere ancora in ottimi rapporti, in particolare per il bene dei loro figli. Come in molti sapranno infatti Ricky e Jwan, che si sono conosciuti e innamorati nel 2015, sono genitori di Lucia, 4 anni e di Renn, 3 anni. In passato invece Martin era già diventato padre dei gemelli, Matteo e Valentino, che a oggi hanno 14 anni. Stando a quanto rivela People il cantante sarà l’unico a continuare a occuparsi dell’educazione dei gemelli in qualità di genitore single.

Questo invece quello che si legge nella nota pubblicata da Ricky Martin, tramite la quale l’artista annuncia la fine del suo matrimonio con Jwan Yosef, a 6 anni dalle nozze:

“Dopo una lunga riflessione, abbiamo deciso di porre fine al nostro matrimonio con amore, rispetto e dignità per i nostri figli e per onorare ciò che abbiamo vissuto come coppia durante questi anni meravigliosi. Il nostro più grande desiderio adesso è continuare a mantenere una dinamica familiare sana e un rapporto basato sulla pace e sull’amicizia per poter continuare a educare insieme i nostri figli. Come sempre vi ringraziamo per tutto l’amore e l’appoggio che abbiamo ricevuto durante il nostro matrimonio. Siamo tranquilli e in pace per dare inizio a questo nuovo capitolo delle nostre vite”.

Finisce dunque il matrimonio tra Ricky Martin e Jwan Yosef. Il cantante e il pittore nel mentre si concentreranno unicamente sui loro figli Lucia e Renn, e ai due va il nostro più grande in bocca al lupo.