NEWS

Vincenzo Chianese | 11 Luglio 2023

Interviene Giulia Stabile

Come sappiamo, due anni fa a entrare nel cast di Tú sí que vales è stata Giulia Stabile. La vincitrice di Amici 20 per due anni di fila ha affiancato Belen Rodriguez, Martín Castrogiovanni e Alessio Sakara alla conduzione, conquistando il cuore del pubblico. Quest’anno tuttavia la showgirl argentina non tornerà al timone del talent show, e in molti si sono chiesti chi avrebbe preso il suo posto. Solo ieri intanto sono partite le registrazioni della nuova edizione, e a quel punto in rete sono emerse le prime anticipazioni su quello che accadrà. Qualcuno così ha riportato che proprio Giulia avesse preso il posto di Belen alla conduzione, e la notizia è arrivata fino alla ballerina stessa. La Stabile così è intervenuta sui social per fare chiarezza, precisando di non aver in alcun modo sostituito la Rodriguez, facendo parte del cast da ben tre anni. Queste le sue dichiarazioni in merito:

“Scusatemi ma non sono al posto di nessuno. È il terzo anno che sono lì dentro”.

Mentre attendiamo la nuova edizione di Tú sí que vales, in partenza su Canale 5 a settembre, in questi giorni Giulia Stabile ha fatto una rivelazione inedita. Andiamo a scoprire di cosa si tratta. La ballerina, che di recente sembrerebbe essere tornata single, nel corso di un’intervista ha ammesso che a breve partirà per gli Stati Uniti, dove continuerà i suoi studi. Queste le sue parole, che non sono passate inosservate:

“In estate andrò a studiare negli Stati Uniti. Mi piacerebbe provare ad avere una carriera lì, anche se è molto complicato. Non sono certa di voler lasciare tutto quello che ho costruito in Italia, che comunque è tanto. Ma soprattutto sogno di arrivare alla fine della mia vita e guardarmi indietro sapendo di aver provato a fare tutto quello che desideravo, senza rimpianti”.