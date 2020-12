Ricordi tutte le coppie nate e scoppiate nel 2020? (QUIZ)

Molte coppie sono nate nel 2020 e altrettante sono scoppiate. Tu le ricordi tutte? Rispondi alle domande del quiz e scopri quanto sei preparato.

Amori che nascono, amori che finiscono e amori che fanno giri immensi e poi ritorno (alcuni per finire di nuovo). Anche nel 2020 molte coppie sono nate tra i vip e tante altre sono scoppiate. Ci sono stati i ritorni di fiamma, i matrimoni finiti e gli amori che, almeno per il momento, sembrano eterni. Qualcuno addirittura nato in TV.

Ecco che allora, invece di raccontarvi chi sono le nuove coppie e quali storie sono finite, vi vogliamo mettere alla prova con un quiz. Riesci a ricordare tutte le nuove coppie e quelle che invece si sono lasciate quest’anno?

Rispondi alle domande e scopri il tuo risultato!

Stefano De Martino e Belen Rodriguez si sono lasciati nel 2020 Corretta! Sbagliata! Continua >> Andrea Damante e Giulia De Lellis sono tormati insieme nel 2020 Corretta! Sbagliata! Continua >> Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro si sono lasciati nel 2020 Corretta! Sbagliata! Continua >> Luca Onestini e Ivana Mrazova si sono lasciati nel 2020 Corretta! Sbagliata! Continua >> Nilufar Addati e Giordano Mazzocchi sono tornati insieme nel 2020 Corretta! Sbagliata! Continua >> Giulia De Lellis e Andrea Damante si sono lasciati nel 2020 Corretta! Sbagliata! Continua >> Jeremias Rodriguez e Deborah Togni si sono lasciati nel 2020 Corretta! Sbagliata! Continua >> Antonella Elia e Pietro Dalle Piane si sono lasciati nel 2020 Corretta! Sbagliata! Continua >> Belen Rodriguez e Antonio Spinalbese si sono messi insieme nel 2020 Corretta! Sbagliata! Continua >> Blake Lively e Ryan Reynolds si sono lasciati nel 2020 Corretta! Sbagliata! Continua >> Giulio Raselli e Giovanna Abate si sono messi insieme nel 2020 Corretta! Sbagliata! Continua >> Andrea Damante ed Elisa Viseri si sono messi insieme nel 2020 Corretta! Sbagliata! Continua >> Can Yaman e Demet Ozdemir si sono messi insieme nel 2020 Corretta! Sbagliata! Continua >> Gigi D'Alessio e Anna Tatangelo si sono lasciati nel 2020 Corretta! Sbagliata! Continua >> Miley Cyrus e Liam Hemsworth si sono lasciati nel 2020 Corretta! Sbagliata! Continua >> Giulia De Lellis e Carlo Gussalli Beretta si sono lasciati nel 2020 Corretta! Sbagliata! Continua >> Megan Fox e Brian Austin Green si sono lasciati nel 2020 Corretta! Sbagliata! Continua >> Ashley Benson e Cara Delevigne si sono lasciate nel 2020 Corretta! Sbagliata! Continua >> Condividi il quiz per vedere i tuoi risultati ! Condividi su Facebook Iscriviti per vedere il tuo risultato Mostra i miei risultati Ricordi tutte le coppie nate e scoppiate nel 2020? (QUIZ) Ho indovinato %%score%% su %%total%% %%description%% %%description%% Condividi su Facebook Condividi su Twitter Share on VK ↺ GIOCA ANCORA ! Caricamento...

Novella 2000 © riproduzione riservata.