Ricordi tutti i vincitori 2021 di reality e talent? (QUIZ)

Chi sono i vincitori dei reality e talent del 2021? Li ricordi tutti? Prova a scoprire quanto sei preparato con il nostro quiz!

Tanti sono stati i reality show e i talent show in questo 2021 e tanti sono stati i vincitori, tra grandi sorprese, successi e pubblico molto acceso nelle votazioni.

Ricordiamo il grande successo del Grande Fratello Vip e quello di Amici con un’edizione seguitissima fatta di allievi molto amati. Ma abbiamo anche i recenti X Factor e Ballando con le stelle. E vogliamo parlare di LOL o magari Italia’s Got Talent?

A tal proposito ti sfidiamo a ricordare tutti quelli che hanno vinto quest’anno, in reality e talent appunto. Sarai in grado di indovinarli tutti? Fai il quiz per scoprirlo!

Ballando con le stelle è stato vinto da Arisa e Vito Coppola
Ad Amici il vincitore è stato un cantante
Il Grande Fratello Vip lo ha vinto Tommaso Zorzi
A vincere Italia's Got Talent è Stefano Bronzato
Bake Off Italia è stato vinto da Peperita
A Tu si que vales ha vinto Sadeck
Giulia Stabile ha vinto Amici
Il vincitore di Masterchef è Irene
Il vincitore di X Factor è Gianmaria
L'Isola dei famosi è stata vinta da Valeria Persia
Il vincitore de Il cantante mascherato è la Farfalla
A vincere Tale e quale show è stato Pierpaolo Pretelli
Giacomo Voli ha vinto All Togheter Now
Rebecca e Wolf hanno vinto Love Island
Il vincitore di Lol è stata Katia Follesa

