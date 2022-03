Rihanna contro Kendall Jenner? Ecco il presunto motivo

In questo ultimo periodo sono uscite delle foto che ritraggono la cantante e il compagno A$AP Rocky mentre prendono parte alla sfilata Off White a Parigi. All’evento stava sfilando Kendall Jenner. La tiktoker youaremylemonade ha affermato: “Diciamo che queste due non sono proprio amiche. Infatti durante la sfilata di Off White di qualche giorno fa Kendall stava sfilando e Rihanna con ASAP Rocky sono stati fotografati con una faccia che secondo me dice tutto“.

La tiktoker, quindi, ha spiegato i motivi per i quali si sarebbe creato un certo astio tra le due. Bisogna tornare indietro di qualche anno:

Per capire il perché di questi sguardi poco simpatici dobbiamo andare indietro nel 2013. Quando Kendall, su Twitter, aveva scritto: “Se Rihanna domani non canta Camplicated sarò molto arrabbiata“. Risposta dell’altra: “Beh, allora non venire“. Nel 2015, poi, quando Rihanna ha scoperto che la sua amica Jourdan Dunn era stata “buttata fuori”, diciamo, dal Victoria Secret Fashion Show ed era stata rimpiazzata da Kendall, ha deciso di annullare la sua performance durante lo spettacolo. E Jourdan, quella volta, ha twittato: “Adesso mi sento molto meglio di non fare il Victoria Secret Fashion Show visto che non lo farà nemmeno Rihanna“

Ma le ragioni della presunta antipatia tra Rihanna e Kendall non finiscono qui. La Jenner, infatti, per un po’ ha avuto un flirt con l’attuale compagno della celebre cantante: “Ad alimentare questo astio tra le due anche il fatto che Kendall ha visto e ha frequentato per un certo periodo ASAP Rocky nel 2017“.

Ricordiamo che la coppia sta attendendo la nascita del loro primo figlio. Continuate a seguirci per tante altre news. Non esiteremo ad aggiornarvi in caso di ulteriori sviluppi.

