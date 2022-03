12 Paolo Fox Oroscopo settimana

Oroscopo Paolo Fox dal 7 al 13 marzo 2022: eccoci di nuovo con l’imperdibile appuntamento dell’oroscopo di Paolo Fox. Come ogni settimana torna Paolo Fox a I Fatti Vostri per la classifica settimanale.

Ecco dunque le previsioni complete dell’oroscopo di oggi e domani, con la classifica e le stelle della settimana.

Leone – 12

Ci sono delle piccole contrarietà planetarie.

In questo momento vi trovate in una condizione in cui dovete lottare per ottenere delle cose.

State faticando un po’ di più, specialmente lunedì e martedì.

A seguire tutte le altre previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox.