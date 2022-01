Rihanna è in attesa del primo figlio. Ecco la foto che la ritrae per le strade di New York con il pancino in vista

Rihanna in attesa del primo figlio

Come riporta anche il sito People (QUI per le foto), Rihanna è incinta e in attesa del primo figlio con il rapper A$AP Rocky. La coppia, infatti, è stata fotografata di paparazzi in giro per New York. Nel corso del fine settimana la popstar ha fatto la sua prima uscita pubblica con il pancino in bella vista. Un giubbotto rosa quasi del tutto sbottonato hanno messo in evidenza le sue forme da futura mamma.

Le immagini sono state scattate nel quartiere di Harlem e possiamo vedere il grande affetto che i due provano l’uno per l’altra. In uno degli scatti, per esempio, vediamo il compagno abbracciare la cantante e darle un tenero bacio sulla fronte. Ricordiamo, inoltre, che il rapper in una delle sue precedenti interviste l’aveva definita “l’amore della mia vita” e aveva aggiunto a proposito della relazione: “Mi sento davvero bene. Molto meglio da quando posso dire che ho trovato quella giusta. Penso che quando lo sai, lo sai. Lei è quella giusta“.

Per quanto riguarda la paternità, invece, il partner di Rihanna aveva affermato che era il suo destino diventare padre: “Credo che potrei essere un papà incredibile e stupefacente“. Una fonte anonima, nel novembre 2020, aveva confermato che stessero uscendo insieme dopo anni di amicizia. Pare che la relazione abbia avuto inizio dopo che la popstar si è separata dal suo fidanzato precedente, Hassan Jameel. In passato la performer aveva anche parlato del desiderio di maternità affermando di volere tre o quattro bambini nell’arco di dieci anni.

Staremo a vedere se il sogno di Rihanna si realizzerà. Nel frattempo non possiamo far altro che congratularci con loro e attendere di saperne di più sul sesso e il nome del bambino. Continuate a seguirci per altre news.

