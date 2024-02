NEWS

Vincenzo Chianese | 26 Febbraio 2024

In occasione della Fashion Week, Rihanna arriva a Milano e fa salire dei fan nella sua macchina per scattare dei selfie con loro

In queste ore ad arrivare a Milano in occasione della Fashion Week è stata Rihanna. La cantante ha così incontrato alcuni fan e li ha fatti salire nella sua macchina.

Rihanna arriva a Milano

Sono anni che Rihanna è una delle cantanti più amate e seguite al mondo. Col passare del tempo la celebre artista ha saputo imporsi sulle scene musicali, diventando in breve uno dei volti più popolari di sempre. Tuttavia sono ormai trascorsi ben 8 anni dall’ultimo album di inediti della pop star e in molti si chiedono quando deciderà di rilasciare nuovi brani. Attualmente, stando alle recenti voci di corridoio, pare che la cantante sia tornata in studio per lavorare al suo prossimo disco, che di certo è attesissimo da tutti i fan. Nel mentre in queste ore è accaduto qualcosa che non è passato inosservato.

Come tutti sappiamo, negli ultimi giorni a Milano si è svolta la tradizionale Fashion Week, da sempre uno degli eventi più attesi e importanti dell’anno. A giungere in città sono così state numerose celebrità italiane e internazionali, che hanno preso parte alle numerose sfilate.

Ad arrivare a Milano a sorpresa è stata anche Rihanna e naturalmente i fan si sono prontamente messi alla ricerca della pop star. Solo nelle ultime ore alcuni fortunati ragazzi sono riusciti a intercettare l’artista, che a quel punto si è fermata a chiacchierare con loro. Ma non solo. La cantante infatti ha anche fatto salire i fan nella sua macchina, per poter scattare dei selfie insieme a loro. Il video del momento ovviamente nel giro di pochissimi minuti ha fatto il giro del web e in molti hanno apprezzato il bel gesto della pop star.

rihanna letting some fans into her car in milan tonight 😭 pic.twitter.com/Ujgoi7TszZ — 𝖌𝖆𝖇 (@gabgonebad) February 26, 2024

Il pubblico intanto continua ad aspettare nuova musica da parte della cantante, che di certo quando tornerà sulle scene non deluderà le aspettative.