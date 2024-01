“Riprese dell’esibizione vietate”, Il Giornale di Sicilia racconta i retroscena sul concerto di Elodie

Spettacolo

Andrea Sanna | 2 Gennaio 2024

Elodie

Sul profilo social de Il Giornale di Sicilia spuntano i presunti retroscena sul concerto di Elodie a Palermo. “Riprese dell’esibizione vietate”, si legge ne comunicato di questa mattina.

Il concerto di Elodie in Sicilia

Mentre Elodie ha dovuto annullare il concerto del 1° gennaio per “influenza, tosse e tracheite”, intorno a lei Tgs e Il Giornale di Sicilia hanno lanciato delle nuove accuse legate al Capodanno di Palermo a cui l’artista ha preso parte. Come mai? Cosa è accaduto?

Sul palco di Politeama, andato in onda in TV proprio durante il giorno di San Silvestro, nel momento in cui ha fatto il suo ingresso Elodie il canale ha interrotto la diretta, per trasmettere delle interviste dallo studio presente nel backstage. I telespettatori si sono domandati cosa fosse successo e perché non si è dato modo di poter assistere alla performance (di circa un’ora) della cantante.

A fornire una spiegazione è stato Il Giornale di Sicilia, che sui suoi social ha postato un comunicato dove ha espresso le ragioni di questa mossa televisiva:

“Una scelta che non è dipesa dalla volontà del gruppo Giornale di Sicilia. Al contrario, fino all’ultimo momento i responsabili di Speed e Tgs hanno provato a convincere il management dell’artista romana, che però ha continuato a non concedere la trasmissione dell’esibizione, nemmeno per pochi minuti”.

Il post de Il Giornale di Sicilia su Elodie

Infine si sono scusati con il pubblico da casa che tanto avrebbe voluto seguire anche Elodie, ma stando alla loro posizione la volontà di non continuare la diretta non è dipesa da loro.

Se una parte di pubblico ha supportato il canale in questione, altri telespettatori hanno commentato il comunicato e secondo i più l’emittente TV e il giornale avrebbero dovuto avvertire tempestivamente ed essere più chiari fin da subito.

In ogni caso prendiamo con le pinze quanto appreso e attendiamo ora una presa di posizione da parte di Elodie, che al momento non ha commentato l’accaduto.