Il racconto di Rita Dalla Chiesa

Rita Dalla Chiesa, nella giornata di ieri, ha raccontato su Twitter un evento poco piacevole che le è capitato poche ore prima. Il tutto è avvenuto mentre stava andando al cimitero a portare dei fiori alla cognata. Lei sta bene e non è successo niente di grave. Ciò che le ha dato fastidio è stato il gesto compiuto senza che nemmeno se ne accorgesse. Entriamo nei particolari della storia.

La conduttrice, mentre stava andando a trovare i parenti defunti, ha incontrato sul suo cammino un venditore ambulante di rose. Ha, perciò, deciso di prenderne alcune da mettere sulle tombe. Un gesto fatto anche per aiutare, forse, questa persona. Fatto sta che l’uomo è riuscito a metterle le mani nella borsa e a derubarla di tutti i soldi che aveva. Fingendo di darle una rosa in regalo, infatti, ha approfittato della situazione per portarle via tutto.

Purtroppo Rita Dalla Chiesa se ne è resa conto troppo tardi. Queste le sue parole su Twitter: “Grazie al venditore ambulante di rose che oggi, mentre gliene compravo alcune da portare davanti alla lapide di mia cognata, ha messo le mani nella mia borsa, facendo finta di mettermene una in regalo, e mi ha rubato tutti i soldi… Non aggiungo altro“. Un evento molto spiacevole che ha portato i sui follower a darle tutto il sostegno possibile.

Alcuni le hanno espresso, infatti, solidarietà e altri le hanno consigliato di denunciare il fatto. Rita, però, ha risposto di non sapere chi denunciare perché si trattava di un ambulante che ha visto passare per caso. Sarebbe, quindi, tutto inutile. Nel caso in cui dovessimo avere degli aggiornamenti non esiteremo a tenervi informati. Continuate, nel frattempo, a seguirci per molte altre news.

