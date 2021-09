Ecco quanto costerebbe avere Rita De Crescenzo come ospite per un evento: l'amata star di TikTok è richiestissima dal pubblico.

Tutti pazzi per Rita De Crescenzo

Sono mesi che Rita De Crescenzo è una dei volti più amati e seguiti sul web. Come sappiamo la cantante partenopea ha spopolato su TikTok, dove in breve è diventata una vera celebrità. Qualche settimana fa tuttavia per Rita c’è stato uno spiacevole incidente, che non è passato inosservato e ha fatto preoccupare i fan. La De Crescenzo infatti ha avuto un malore nel pieno centro di Napoli, ed è stata soccorsa dal personale del 118. Questo quanto svelava FanPage in merito:

“Malore per Rita De Crescenzo: la donna, conosciuta per i suoi recenti video su Tik Tok si è accasciata quest’oggi davanti la chiesa di via Medina. È stata salvata dal personale del 118 giunto immediatamente sul posto. Lo riferiscono fonti sanitarie a Fanpage.it, spiegando che la donna avrebbe avuto anche perso temporaneamente coscienza, prima di essere salvata dal personale medico sanitario accorso sul posto”.

A oggi Rita De Crescenzo sta bene ed è tornata a far divertire il web con i suoi esilaranti video. Non tutti sanno però che spesso la cantante viene anche richiesta come ospite per eventi privati, come matrimoni, feste di 18 anni, e quant’altro. Ma quanto costa avere Rita ai propri ricevimenti? A svelarlo è una pagina di TikTok, che dichiara che il cachet richiesto dalla De Crescenzo varierebbe tra i 200 e i 250 euro!

Insomma chiunque volesse avere Rita ospite delle proprie feste può contattare la cantante partenopea, che senza dubbio non deluderà le aspettative.

