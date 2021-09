In queste ore a scagliarsi duramente contro Soleil Sorge sono state Clarissa Selassié, Ainett Stephens e Raffaella Fico. Le tre gieffine infatti hanno dato della razzista all’ex corteggiatrice, per via delle sue parole contro l’ex Gatta Nera, Samy Youssef e Alex Belli, durante la lite tra questi ultimi due. In seguito Clarissa e Ainett nella stanza blu si sono scagliate non solo contro Soleil, ma anche contro Sonia Bruganelli, che come sappiamo nelle ultime settimane ha sempre deciso di rendere la Sorge immune dalle nomination. A quel punto Clarissa, come riporta Biccy, ha affermato:

“Sicuramente in puntata Soleil tenterà di giustificarsi e dirà tipo ‘la mia intenzione non era offensiva, non sono razzista’. Poi ci sarà Sonia che potrebbe difenderla. Gliel’ho detto a quella del confessionale che so già che Sonia la difenderà. Se Sonia non dimostra obiettività, se la difende è imbarazzante per il programma. Come ca**o fai a difenderla?! Oh, ma sei fuori di testa? Se la difenderà significa che il programma accetta il razzismo. […] Questa cosa delle opinioniste che salvano non è giusto. Io spero che finirà prima o poi”.