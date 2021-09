Alcune ore fa Rita De Crescenzo ha avuto un malore nel pieno centro di Napoli: ecco come sta la nota tiktoker e quello che è accaduto.

Malore per Rita De Crescenzo

Sono ormai passati alcuni mesi da quando Rita De Crescenzo è diventata una vera star sul web. Da tempo infatti il celebre personaggio partenopeo ha debuttato su Tik Tok, diventando in breve uno dei personaggi più amati del social, al punto da raggiungere quasi un milione di follower. Tuttavia nelle ultime ore è accaduto qualcosa che non è passato inosservato e che sta facendo discutere il web.

Nella serata di sabato 4 settembre infatti Rita De Crescenzo ha avuto un malore nel pieno centro di Napoli. A svelare la notizia è stato FanPage, che racconta quello che è accaduto. Stando a quanto si legge sembrerebbe che la tiktoker si sia accasciata e che a intervenire prontamente sia stato il personale del 118. Non è chiaro tuttavia come stia ora Rita, ma senza dubbio nelle prossime ore arriveranno aggiornamenti sul suo stato di salute. Questo nel mentre quello che riporta FanPage in merito al malore della De Crescenzo:

“Malore per Rita De Crescenzo: la donna, conosciuta per i suoi recenti video su Tik Tok si è accasciata quest’oggi davanti la chiesa di via Medina. È stata salvata dal personale del 118 giunto immediatamente sul posto. Lo riferiscono fonti sanitarie a Fanpage.it, spiegando che la donna avrebbe avuto anche perso temporaneamente coscienza, prima di essere salvata dal personale medico sanitario accorso sul posto”.

Non resta che fare un enorme in bocca al lupo a Rita De Crescenzo e augurare una pronta guarigione all’amata tiktoker.

