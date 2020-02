Puntata ricca di ospiti quella di Live Non è la d’Urso, conclusasi da poche ore. Presente in studio, tra i tanti ospiti, anche la straripante Rita Rusic, recentemente eliminata alla casa del Grande Fratello Vip. La produttrice cinematografica ha deciso di sferrare la sua replica verso Valeria Marini dopo il doppio scontro avvenuto nel reality, lanciando poi una frecciatina all’ex coinquilina Adriana Volpe.

Sappiamo perfettamente che tra Rita e Valeria i rapporti sono stati sempre molto tesi, ma mentre Valeria continua a sostenere di aver fatto del bene a Vittorio Cecchi Gori (ex marito della Rusic) e di aver avuto uno splendido rapporto con i figli di quest’ultimo, l’attrice non è parsa dello stesso avviso e più volte ha ribadito la versione dei fatti opposta. Nel corso della puntata di Live, Rita Rusic ha ribattuto ulteriormente il suo punto di vista:

“Secondo te era divertente? Magari per qualcun altro si, per me è comprensibile che non lo fosse. Perché ho detto che Valeria ha diviso i figli dal padre? Perché da quando io e Vittorio ci siamo separati i bambini erano piccoli, coi lui non hanno mai avuto problemi nella frequentazione, ma solo quando lui stava con Valeria. Io non posso dire chi è stato a provocare questo, ma comunque non c’è stato un rapporto normale. I figli hanno sofferto. Quel che voglio dire è che dopo la nostra rottura il problema non era che i due stavano insieme, piuttosto vedere star male i bambini. Entrambi hanno sofferto tanto, anche se Vittoria secondo me ne ha risentito maggiormente perché adolescente e capiva meglio certe cose”.