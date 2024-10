Il nuovo singolo di Cesare Cremonini, Ora che non ho più te, è il terzo più venduto in Italia e il ritorno del cantautore è un vero successo!

Il nuovo singolo di Cesare Cremonini è un successo

Cantautore di spessore e dalla penna infallibile, Cesare Cremonini in un’epoca musicale che fa leva su rap e trap (e tanto troppo autotune) si dimostra in grado di mantenere la propria identità, senza snaturarsi. Lo fa pubblicando brani che permangono nel tempo e non vengono dimenticati “il tempo di un’estate”!

Cesare Cremonini non sbaglia un colpo. Ogni sua strofa racconta una storia, che riguardi direttamente lui o il mondo che lo circonda. Artista attento, delicato e sensibile, Cesare in tutti questi anni di carriera ha saputo farsi largo con le sue canzoni. L’ha fatto da prima con i Lunapop e poi da solista.

È un artista capace di tirare fuori dal cilindro un vero gioiellino, come “Ora che non ho più te”, che anticipa l’uscita del nuovo disco e del tour, è stata una vera boccata d’aria fresca. Cesare Cremonini ha deciso peraltro di lanciare il brano rompendo gli schemi, senza attendere il venerdì per l’uscita dei singoli. E questo l’ha premiato, dato che risulta essere tra i più venduti in Italia.

Si è subito preso la vetta, Cesare e ha guadagnato il primo posto il classifica radio per la seconda settimana consecutiva. Cosa rara al giorno d’oggi per la musica pop d’autore come la sua. Cremonini in questa canzone ha utilizzato un linguaggio reale, mostrando quel che vive, senza doversi nascondere. Anche le sue scelte musicali, come per sua stessa ammissione, sono mirate: “È un brano che vuole farti cantare, urlare, ballare con i piedi per terra”. E forse è proprio questo il suo segreto!

Nella sua canzone Cesare Cremonini ha raccontato la fine di qualcosa, stando a quanto ha spiegato lui stesso. Come se fosse un vero e proprio spartiacque tra passato e presente. La voglia di voltare pagina nella sua vita e trasmettere lo stesso messaggio ai suoi fan.

E a quanto pare questo l’ha premiato! Solo su Spotify, Ora che non ho più te continua a viaggiare e si avvicina a quota 8 milioni di stream. Che dire, chapeau, Cesare!