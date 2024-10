Fiore all’occhiello della musica italiana, Giorgia e Laura Pausini (e non due nomi qualsiasi) sono anche delle conduttrici brillanti, fresche e spigliatissime! La vera sorpresa di questo 2024 sono proprio loro e vi spieghiamo perché.

Giorgia e Laura Pausini star della conduzione!

Giorgia e Laura Pausini. Due cantanti che solo a citarle nella stessa frase, vengono i brividi. Ugole d’oro della musica italiana, negli anni di onorata carriera hanno conquistato il cuore del nostro Paese (e non solo) con le loro intramontabili canzoni e milioni di dischi venduti.

Entrambe sono partite dal Festival di Sanremo (che le ha viste vincitrici in anni e categorie distinte). Il loro talento non è passato inosservato e le loro voci sono tra le più invidiate e imitate al mondo.

Negli ultimi anni, però, sia Laura Pausini che Giorgia Todrani hanno voluto sperimentare anche il campo della conduzione. Una mossa che per qualcuno poteva essere azzardata, ma è risultata in realtà ampiamente vincente!

Lo stiamo notando quest’anno. Giorgia è stata scelta come conduttrice di X Factor, dov’è andata a sostituire la collega Francesca Michielin. Qualcuno aveva storto il naso, altri si erano detti entusiasti. Sul palco è brillante, è spontanea e lo fa da presentatrice nata, come se questo fosse il suo lavoro da sempre.

Un piccolo assaggio Giorgia ce lo aveva dato all’ultimo Festival di Sanremo 2024, quando Amadeus l’aveva fortemente voluta nelle vesti di co-conduttrice. Una mossa astuta, che ha conquistato gli addetti al lavori di X Factor, tanto da cederle le “chiavi di casa” del talent musicale.

E non sembra essere da meno Laura Pausini. Ebbene sì, perché anche lei ha potuto “assaporare” il palcoscenico da conduttrice. L’ha fatto da prima con Laura & Paola, varietà di Rai 1, insieme all’amica Paola Cortellesi. Questa è stata la prima vera occasione per lei.

Laura Pausini ha anche esperienza internazionale nel campo della conduzione, in quanto ha condotto l’importantissima serata del Latin Grammy Awards. E come dimenticare anche il terzetto formato insieme ad Alessandro Cattelan e Mika agli Eurovision di Torino. Per poi concludere con la co-conduzione al GialappaShow accanto a Mago Forest. Qui la Pausini ha dato prova della sua vena ironica, divertendosi e facendo divertire il pubblico. Ci ha regalato imperdibili duetti con Annalaisa e i Neri per caso, tempi comici infallibili e sempre la battutina pronta.

Nonostante la fitta agenda ricca di impegni, entrambe hanno anche trovato il tempo di pensare alla musica. Giorgia ha pubblicato il suo nuovo singolo, Niente di male; mentre Laura Pausini ha lanciato il brano Ciao e sta per ripartire con il tour (dove non mancheranno le sorprese).

Inutile nascondere che Laura Pausini e Giorgia sono due artiste con la A maiuscola, di competenza trasversale, in grado di spaziare dalla musica alla conduzione. E chissà che queste esperienze in TV non possano essere per loro un trampolino di lancio in grado di aprirle le porte a questo “nuovo” mondo. Senza dimenticare, ovviamente, il loro primo amore!